PERUGINERIE Oggi, 17 gennaio, ricorre la festa di S. Antonio abate

Non il santo paludato e pulito, con gli attributi iconografico-agiografici del libro e del giglio, quello da Padova, insomma. Ma quello ignorantello, con la tunica sporca e rattoppata, con vicino il fido maialino, emblema metaforico del demonio. Protettore delle bestie, la cui morte (bovini da trazione, asini, equini, maiali, pecore, capre, animali da cortile… da mangiare) era considerata una vera iattura.

La tiritera più famosa recita Sant’Antognìn de legno / ve prego e nun so degno / perché so peccatore / pregate per me l Signor che me perdoni / e me protegga l bovo / la vacca nchi vitèje / la pèquera nchi agnèje / la capra nchi capretti / e l gallo nchi galletti / e l mulo ntó la stalla / la mi pòra cavalla / e la somara // e nziém ta la somara / ta me ncora…

Un tempo la si sentiva cantare a voce libera per strada e in stalle contadine.

In riferimento al santo, per indicare una persona di grossa corporatura si diceva, e ancora si dice Quillo è m pezzo de sant Antògno!

Come detto meteorologico si ripeteva Sant Antògno da la barba bianca / si nun néngue… poco ci amanca (“se non nevica… poco ci manca”).

In riferimento al carnevale Per sant Antogno abate, maschere e serenate.

Di due persone mal assortite, per rilevarne l’aspetto poco umano/animalesco, si dice ironicamente Ddio li fa e sant Antògno l acòppia.

Che richiama l’analogo, riferito però alla Madonna dell’Orzaia: La Madonna de l orzèa fa i cristian e po’ l apèa (“La Madonna dell’Orzaia fa le persone e poi le appaia”).

Strettamente personale. Impossibile dimenticare Sant’Antognìn de legno eseguito dal grande Giuseppe Fioroni che cantava, accompagnandosi con l’organetto, e rifacendo il verso degli animali. Costituiva una memoria collettiva e un lacerto antropologico che la società massificante e consumistica tende a cancellare. Perugia ha il dovere di ricordarlo.

