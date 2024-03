PERUGINERIE Giornata mondiale dell’obesità che per noi è ‘grassezza’

Ieri, 4 marzo, ricorreva il World Obesity Day, la Giornata Mondiale dell'Obesità, istituita nel 2015 dalla World Obesity Federation.

Lo scopo non è solo quello di prevenire le tante malattie connesse a questa condizione diffusa nel mondo.

Ma la giornata ha anche lo scopo di sensibilizzare cittadini e istituzioni allo scopo di evitare discriminazioni, pregiudizi e anche l’uso ricorrente di un linguaggio stigmatizzante a carico delle persone che vivono tale esperienza.

Venendo alla nostra identità di perugini e al nostro geist linguistico-antropologico, ricordo che Claudio Spinelli era un uomo, come diciamo a Perugia, ben messo. Intendendo per tale una persona non grassa, ma di una certa imponenza. Di robusta costituzione, insomma.

Appartiene alla verità storica della sua famiglia il matrimonio di sua figlia Fabiana col medico Giovanni Ciribifera.

Ora, essendo il genero dietologo specializzato, mise a dieta tutta la famiglia che, a suo dire, superava gli standard consigliabili per una condizione salutare.

E Claudio gli dedicò questa poesia che, con umorismo sornione, tutto perugino, riferisce a suo modo la vicenda.

LE DIETE

’L mi gèn’ro Giovani ch’è dottore / s’è misso ’n tla tèst’ultimamente / che ’n tra tutt’i malanni ’l più peggiore / è quil’de la grassezza de la gente / sicché ta i su’ clienti, disgrazziati, / je fa le diete da murì afamati // ’N famìja ch’èrme tutti rotondotti / adè che lu’ cià misso sotto cura / a forze de le diete, sém’ardottti / alampanati che facén’ paura. / C’évo ’na pianta grassa ’n tó na scina, / ha ’nsecchìt’anche quilla, porellina.