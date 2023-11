Oroscopo Novembre 2023 di Giorgia StarSeed | Amore e quotidianità segno per segno: chi scende, chi sale

L'autrice dell'Oroscopo: Giorgia StarSeed (nella foto), occultista per discendenza, astrologa, strega, artista, a volte una persona normale. Laureata in Belle Arti , ha conseguito un master in discipline esoteriche e astrologiche.

OROSCOPO NOVEMBRE 2023

Ben ritrovati al nostro appuntamento con gli Astri. Mese interessante per questo giro di ruota che vede particolarmente coinvolti i segni autunnali. Ma vediamo passo passo…

ARIETE

Novembre può sembrare un mese stancante, in verità ti vede coinvolto in molte situazioni. Quotidianità: sei nel pieno delle tue energie, questo ti garantisce la possibilità di superare alcuni ostacoli. C’è molta voglia di fare cose nuove soprattutto per i più giovani. Attenzione, tutte le cose che si rimettono in gioco o che hanno nuovi percorsi potrebbero rivelarsi scelte vincenti. L’aspetto più dolente può riguardare il fattore economico e quello con i soci. Ad esempio potresti ritrovarvi a discutere su un canone o un vecchio debito. Chiedo di fare la massima attenzione nella giornata del 6. In definitiva, questo è anche un mese che può aiutarti a concludere un accordo, va evitato il nervosismo intorno alla giornata del 17. A partire dal 22, quando il Sole torna a favore e Marte sarà meno potente, sarai in grande ripresa.

Amore: un mese particolarmente sotto i riflettori, complice una Venere in opposizione. Ormai è ben noto che il pianeta Venere é il pianeta che regola l'aspetto dell'amore e dei sentimenti. Infatti novembre, si presenterà proprio come un periodo di riflessione per i sentimenti. Il desiderio di vivere emozioni, trasgressioni e di avventurarsi in cose nuove sarà fortissimo. Ma come si attiva questo aspetto se ne attivano altri come: gelosie, tradimenti, sospetti e discussioni. Le giornate più nervose sono quelle del 10 e dell'11. Mi riferisco soprattutto agli ambiti familiari e a qualche ex alla quale non tornano i conti. A partire dal 24 tutte le situazioni vanno migliorando.

TORO

Ben ritrovati amici del Toro all'oroscopo di novembre, un cielo per certi versi un po’ caotico, complici le opposizioni e molto altro ancora. Quotidianità: come preannunciato, novembre è un mese che parte con Sole, Mercurio e Marte in opposizione. Questo può generare diversi fastidi. Il desiderio di fare dei cambiamenti è molto forte. Le preoccupazioni devono essere affrontate. Persino a livello fisico ci sono dei miglioramenti dopo l'11. Io vi chiedo di tener corda, perché questo è un anno in cui siete benedetti sia da Giove che da Saturno, è difficile perdere la rotta. Va anche detto che: le opposizioni, a volte, danno proprio l'occasione di superare al meglio anche delle situazioni stagnanti. Se dovete fare de passi fateli a partire dal 10.

Amore: bello l'aspetto planetario per il cielo dei sentimenti. La differenza rispetto quello quotidiano, dove può esserci un motore di ripresa. Se già negli ultimi periodi è nata qualcosa in più di un'amicizia con una persona, cerca di portarla avanti perché andrai incontro a un periodo in cui le stelle ti daranno amore per risposta. Certo, essendo un periodo di opposizioni le tentazioni ci saranno e per chi vive un rapporto poco ufficioso potrebbe essere difficile mantenersi sulle righe. Inoltre vi ricordo, già in anticipo, questo è un mese che può far battere forte il cuore sulla parte finale. Approfittate delle giornate del 25 e del 26. Con la luna in vostro favore sarete sicuramente vincenti.

GEMELLI

Novembre è un mese molto sfidante per voi amici dei gemelli, perché è il periodo dove iniziano le opposizioni celesti, quindi riassumendo, questo può essere un periodo pieno di sfide. Quotidianità nel corso di questo mese ci sono diversi pianeti che si oppongono a ciò che vorreste fare, ad esempio; Mercurio dal 10 inizierà l'opposizione fino a fine mese, questo comporta dei momenti di disagio e di nervosismo, soprattutto nelle giornate del 15, 21, 22, 27 e 28. È un momento in cui devi fare molta attenzione a tutti i passi che fai, ne basterà solo uno falso e puoi trovarti davvero a nel caos. In questo momento è come se hai un faro universale proiettato su di te. Credo che uno degli aspetti più difficili è proprio quello che riguarda debiti o mutui, tuttavia non escludo anche cambiamenti difficili lavorativi intorno alla giornata del 24. Un periodo dove la serenità e la stabilità si fa fatica ad averla. Il fatto che senti

repentinamente andare “tutto storto” è il tornaconto di scelte folli fatte con troppa superficialità in passato. In questo mese di novembre, più che prendere delle scelte drastiche, dovresti sfruttare l'opportunità di rivelare le tue capacità e il tuo valore. Un mese impegnativo ma molto fruttuoso se riuscirai con pacatezza a fare le cose giuste.

Amore: il cielo sentimentale può essere davvero bello e anche a tuo favore. Sarà opportuno non mischiare i problemi quotidiani con quelli sentimentali. Venere, il pianeta dell’amore, può arrivare in tuo soccorso. Sarà una mano santa anche per placare uno stato d'ansia vissuto di recente con la persona che ti sta a cuore. La giornata del 9 è particolarmente interessante. Queste sono stelle ottime anche per ritrovare un equilibrio in famiglia e in casa. L’amore c’è e ti sostiene, soprattutto nei fine settimana. So che a volte le relazioni stabili vi rendono nervosi o a volte pensierosi, ma sarà proprio puntando a questo che potrete ritrovare la vostra felicità. Già da qualche tempo, avrai osservato l’importanza di avere al vostro fianco una persona salda, tenetela stretta perché fará la differenza soprattutto nel 2024. Questo è il momento in cui devi capire chi tiene veramente a te e chi vuole il tuo bene, non per comodità né per opportunità.

CANCRO

Benvenuti amici del cancro nel mese di novembre, un mese molto interessante, con molti transiti planetari a vostro favore. Ideali per rimettersi in gioco.

Quotidianità: novembre è un mese che dona una bella energia soprattutto psicofisica. Quando un cancro è felice e poco pensieroso sa dare il meglio di se stesso. Le arrabbiature che hai dovuto vivere negli ultimi mesi ora saranno tenute sotto controllo. Questo è un mese in cui puoi provare a rilassarti, giornate come quelle del 10 saranno molto rivelatrici. Potrai fare il punto della situazione con alcuni familiari e noterai un’amicizia, sempre intorno alla giornata del 12, che può davvero stupirti. Il Sole ti protegge fino al 22 per mettere in ordine tutte le nuove iniziative. Ottima la parte che riguarda le vendite e i contatti. Saranno tante le occasioni in cui potrai accordarti su nuovi scenari, contratti e altre soluzioni. Le prime giornate sono

di sicuro le migliori, tra cui quella del 13 e anche del 21 possono essere veramente interessanti.

Amore: l'amore in questo mese può passare in secondo livello, probabilmente sei molto preso per tutto il resto delle cose: famiglia, lavoro, economie e altro ancora. Se c’è già una persona che ti interessa evita momenti di tensione e polemica. In particolare attorno alle giornate del 16, 20 e dal 23 al 30. Questo è un cielo che può provocarti molto per le questioni di cuore. Novembre é anche un mese dove ti potrai rendere conto che certi rapporti non hanno alcun valore. Tutte le storie che nascono in questo momento sono difficili da vivere, complice una Venere in quadratura. Se hai un opportunità in amore è perché ti sei veramente liberato dal passato. Questa è la vera chiave vincente. Se così non è sarà, novembre rimane un mese davvero difficile da gestire. Spesso il tuo segno ti porta a vivere sofferenze interiori per il timore di non essere ricambiato in amore, questa insicurezza minaccia in maniera invadente le tue qualità e anche il tuo umore. È arrivato il momento in cui, chi non ti da le sicurezze che cerchi, devi lasciarlo andare.

LEONE

Un mese molto intenso anche per voi carissimi amici del Leone, forse è proprio il mese in cui ti farai sentire. Quotidianità: l'agitazione non mancherà in questo mese, ma la buona notizia e che a fine novembre molte cose riprendono a funzionare. Evidenzio soprattutto le giornate dal 10 al 14 che comportano delle evoluzioni importanti. In questo mese sentirai la frenesia e l'agitazione di concludere sia degli accordi sia di sistemare alcune questioni. Il nervosismo maggiore risulta se qualcuno osa giudicare ciò che hai fatto fino ad ora, soprattutto nella giornata del 6 e del 13. Con Mercurio a favore a partire da venerdì 10 e ancora nella giornata del 24 si presentano ottime occasioni per poter mettere in campo tutto il tuo valore. Più sarai attivo in questo mese, più raccoglierai i frutti sul finale.

Amore: partiamo dal presupposto che dalla giornata dell'8 Venere ti favorisce, insieme a Mercurio, nellagiornata del 10 potrebbero essere ottimi giorni per fare nuove conoscenze. I cuori solitari dovrebbero darsi con più serenità, il problema è che dopo il transito difficile di Saturno scorso, risulti difficilmente fiducioso nel lasciarti convincere. Nel tuo cuore c'è il forte desiderio di vivere un'emozione autentica e anche di riprendere l'entusiasmo per vivere una storia. La bella notizia è che i rapporti che sbocciano in questo momento sono molto fatali. Il Sole sarà favorevole a partire dal 23 in avanti, quando entrerà nel segno del Sagittario. Le cose possono farsi molto ardenti! Bello questo cielo anche per le coppie che si vogliono bene

e desiderano un figlio. Se c’è un aspetto poco convincente, può riguardare soprattutto le questioni familiari che comportano un certo peso e possono anche generare alcune discussioni o eventi polemici. Evidenzio la giornata del 12, 13, 14 e 15.

VERGINE

La prima parte del mese risulta abbastanza lineare, sarà proprio a partire dalla giornata del 14 che alcuni aspetti planetari cambiano ed emerge un altro tipo di lavoro. Dal 25 al 30 è opportuno evitare rischi per questo consiglio soprattutto molta prudenza. Quotidianità: è da Marzo dello scorso anno che il tuo cielo è in piena revisione, soprattutto se nell'ambito lavorativo hai a che fare con soci e con capi di un certo spessore. Evidenzio da subito la giornata di lunedì 27 e di martedì 28, va fatta molta prudenza. Non ti manca la capacità di analizzare bene le situazioni e di gestirle con estrema lucidità, il sole è favorevole fino al 22 e ancora una volta le tue scelte saranno vincenti. Il tallone d’Achille di questo mese può presentarlo il tuo immergerti in continuazione negli impegni. Non sforzarti troppo. Se devi fare delle richieste importanti falle entro il 10, soprattutto nella giornata di martedì 7. Particolare attenzione va fatta anche nell’ambito economico e alle spese esagerate nei giorni del 14, del 15 e del 21.

Amore. Questo è un cielo interessante per tutti coloro che stanno vivendo da poco delle nuove relazioni, se ti piace una persona proponi un appuntamento nelle giornate del 2, del 3, e del 7. C’è anche chi di voi, proprio in questo mese, potrebbe ufficializzare una relazione. Con Saturno nel campo relazionale, chi si separa in questo momento, lo fa con molta serenità. Le dissonanze peggiori arrivano dal 10 al 22. Attenzione in questo periodo ai ritorni degli ex. Cerca di gestire la cosa con tranquillità e nel migliore dei modi, non tornare sui tuoi passi con comportamenti e abitudini che potrebbero rivelarsi dannosi in futuro. Questo è un cielo che spinge a un cambiamento definitivo se hai intenzione di ritornare con un ex fallo in maniera importante altrimenti abbandona completamente l'idea. Chi non trova l'amore deve cercare di essere meno diffidente e sfiduciato. Dicembre si presenta come un periodo migliore.

BILANCIA

Anche questo di novembre è un cielo molto interessante e felice. Tutte le situazioni difficili che hai vissuto dallo scorso anno ai primi mesi di questo anno, sono ormai ricordi che hanno comunque dato frutto a grandi insegnamenti. Quotidianità: come dicevo nell'introduzione, novembre è un mese che porta sotto i riflettori il tuo meraviglioso talento. La bellezza degli oroscopi è proprio quella di individuare i momenti migliori e le giornate chiavi di un mese, per poter mettersi in azione. Per questo motivo ti invito ad approfittare di questa parte di fine anno, perché non solo avrai molto fascino a tuo favore ma anche la capacità di farti ascoltare. Le scelte vincenti che metterai in campo adesso porteranno grandi frutti per i prossimi due anni e

infatti evidenzio da subito le giornate più interessanti che sono proprio quelle che vanno dal 22 al 30.

Amore: questo è un mese che porta a grandissime soddisfazioni e che ti invita a fare nuove mosse. Tutti i progetti di coppia sono favoriti, è un cielo fertile soprattutto se si ha il desiderio di avere un figlio o di iniziare una convivenza. Venere in questo mese ti sostiene, essendo il tuo pianeta dominante, i privilegi saranno maggiori. Gli amori nati da poco diventano importanti, se saprai dare attenzioni con il giusto impegno, le relazioni possono diventare un punto di riferimento grandioso per il prossimo 2024. A partire dalla giornata dell'8 e quella del 24, quando Marte e Venere saranno molto attivi, potrai cominciare a capire i privilegi di avere buoni astri a tuo favore. Sono molto le giornate importanti e io ve ne lascio alcune

per riferimento: 10, 12, 14, 15,18 e 19.

SCORPIONE

Benvenuti al mese di novembre carissimi amici dello Scorpione, il mese della vostra rivoluzione Solare. Tantissimi auguri di buon compleanno.

Quotidianità: quando uno Scorpione si avvicina al suo compleanno, si avverte sempre una certa irrequietezza, dovuta al vostro animo molto sensibile che spesso e volentieri cerca di isolarsi. Gli ambiti festosi non sono tra i vostri preferiti ma ogni tanto cerca di rilassarti e vivi le emozioni. Questo rimane un mese interessante nell’ambito quotidiano, ci sono alcune domeniche del mese come quella del 5, 19, 26 che possono comportare stanchezza. Ricordo che la fine dell’anno per voi rappresenta l'occasione di far conoscere quali sono le tue qualità e i tuoi valori, per questo approfitta della buona capacità di azione che hai. L’aspetto economico è ancora tra i tuoi pensieri, infatti stai per chiudere un 2023 abbastanza faticoso.

Amore: migliore é il cielo dei sentimenti che parla di grandi orizzonti. Ci tengo subito a precisare che tutte le relazioni che stanno nascendo in questo momento possono essere davvero importanti. Marte è nel tuo segno, essendo anche il tuo dominante, aiuta a favorire il desiderio di amare. E proprio in questo momento che nascono le relazioni migliori per voi nativi dello scorpione perché sono indubbiamente quelle più autentiche. Se invece stai passando un periodo di verifica con il tuo partner fai passare del tempo fino a dicembre, quando le acque saranno più tranquille, anche i cuori solitari riprendono quota soprattutto nelle giornate fondamentali: 12, 21, 22 e 30.

SAGITTARIO

Benvenuti amici del Sagittario a un mese importantissimo e soprattutto tantissimi auguri nati di prima decade.

Quotidianità: partiamo subito con un grande recupero a tuo favore, grazie a diversi pianeti che ti sostengono se guardo la fine di novembre posso affermare che i privilegi nel tuo caso raddoppiano. Certo, ci riavviciniamo al periodo dove sentiremo di nuova la presenza di Saturno. Eppure, non c’è nulla che a te

può scoraggiarti! Infatti questo è un buon periodo per rimettersi in gioco e per valutare le prossime mosse, soprattutto in vista di un 2024 importantissimo. Cerca di ricordare le questioni che si sono attivate a gennaio e marzo scorso, ora si presenteranno per dare un giusto assestamento. Le indecisioni possono riguardare la sfera economica e anche alcuni ritardi. Mercurio entrando nel tuo segno a partire dal 10 getta basi eccellenti che insieme al Sole e a Marte. Un cielo che può darti ti un premio a fine mese. Evidenzio questo periodo come eccellente per fare delle trasformazioni nell’ambito professionale. Le questioni familiari pesano.

Amore: bello il cielo anche per le questioni di cuore, Venere a partire dall’8 ti darà la spinta importante per raggiungere vecchi sogni rinchiusi in un cassetto. Tieni sott’occhio il periodo che va dal 22 al 30 perché è lì che si registra il picco della fortuna. Sono molto belli anche tutti i fine settimana di questo mese che ti vedono proprio come il protagonista. Novembre quindi non rappresenta solo la tua ricarica solare, ma anche una rivincita emotiva. Persino chi non è più sicuro di voler stare con una persona affronterà il momento con molta serenità. Il Sagittario è un segno molto passionale e anche molto avventuroso, legalo in casa e dai poche attenzioni e lui sognerà altrove. Se ci sono relazioni che stanno andando verso troppa monotonia è necessario che tu lo faccio notare nell'ultima parte del mese. Sei un segno dinamico e pieno di energia ma, non sempre tocca a te spenderti per gli altri, a volte è bello e necessario che anche gli altri si prendano cura di te. Ottimi incontri tra il 9 e l’11. Se devi richiedere di più fallo il 27 e il 15.

CAPRICORNO

Benvenuti cari amici del Capricorno in un mese che vede stelle interessanti e ti dà una buona dose di resistenza. La fase di agitazione vissuta a inizio anno del 2023 ora non solo è superata ma anche recuperata. Quotidianità: per voi carissimi amici del Capricorno la parte finale di ogni anno è sempre la migliore, questo perché siete uno degli ultimi segni dello zodiaco e quindi i transiti finali sono sempre a vostro favore. Anche questo è un anno che si chiude con grande stile, grazie al Sole e Marte favorevoli in questo mese. Hai anche pianeti come Giove, Urano e Saturno che riescono a donarti veramente tanto. Approfitta quindi di questi buoni transiti per regolare tutti i conti che sono rimasti in sospeso. Il vostro è un segno che sa come gestire

il proprio tempo, anche perché il tuo governante Saturno-Crono rappresenta proprio il tempo. Se hai dei progetti in mente da lungo tempo ora puoi realizzarli, l’unica pecca e l'aspetto economico fai attenzione intorno la giornata del 16, 17, 23 e 24.

Amore: l’amore a novembre ti fa riflettere. Quelli che hanno un amore ormai coronato da tantissimo tempo possono pensare al passo successivo: ufficializzazioni, matrimoni, convivenze e anche a dei figli. Potrà sembrarvi una scelta fuori stagione ma in verità è qui che il vostro segno ha più benefici. Novembre è proprio il mese che ti regala la capacità di amare con tutti questi fan pianeti favorevoli anche questa Venere dissonante spinge a regolare piuttosto che a distruggere. La parte difficile di questo mese può derivare proprio da un ex che infastidisce. Soprattutto se in passato si condividevano delle cose insieme. Tutte le nuove conoscenze in questo periodo sono valide e anche molto interessanti. Approfitta di questo Giove favorevole per costruire alla grande, saranno molti i benefici che ritroverai a fine maggio del 2024.

ACQUARIO

Benvenuti amici dell’Acquario nel mese di novembre, un mese che inizia in maniera un po’ pesante ma che già dal giorno 16 promette con un bel recupero. Bella la parte finale. Quotidianità: novembre è un mese che inizialmente può risultare abbastanza nervoso è indigesto, causa di un Marte dissonante molto forte. Particolare attenzione nella giornata del 7 e dell'8. Tutte le volte che voi nativi dell'Acquario vi sentite sotto pressione in automatico scatta dentro di voi quel fortissimo senso di ribellione e di anticonformismo che vi caratterizza. Ecco, in questo mese va tenuta sotto controllo questa

dote poiché con Marte e Sole in cattivo aspetto non vi gioverà molto fare dei cambiamenti. Consiglio di aspettare il giorno 16, prima di fare qualsiasi cosa visto che poi gli aspetti planetari cambieranno e ancora vi anticipo che già nella giornata del 22 è del 24 ci sono buone novità a vostro favore. Questo è un mese dove dovrete lavorare sulla resistenza perlomeno per le prime due settimane.

Amore: il cielo del cuore anch'esso ci parla di pazienza, si parte con qualche dubbio e delle tensioni possono essere difficili nelle prime due settimane del mese. I single e chi si è lasciato da poco, potrebbero avere degli incontri poco chiari o con persone non del tutto presenti. Vi ricordo che Sole, Mercurio, Urano E Marte compromettono molto le relazioni e in giornate come quella del 7 e del 13 si registrano i picchi più difficili. Venere sosta nel segno amico della Bilancia e a fine mese con il cambio planetario la moneta gioca al contrario a vostro favore. Aspettate fine mese per momenti migliori.

PESCI

Interessante la prima parte di questo mese, ottima per concretizzare molte cose. Quotidianità: novembre è un mese che per voi va diviso in 2. La prima parte è migliore. Marte amico vi dona un bel vigore e energia per sbrigare molte questioni. Le buone idee prendono vita. Sarà a partire da metà mese che avrai più difficoltà. Ci sono giornate come quelle del: 14, 15, 21, 27 e 28 che sono ricche di nervosismo, o in ambito famigliare o lavorativo. Saturno nel tuo segno stringe i campi e questo, è opportuno verificarlo soprattutto con il tuo ascendente, ma allo stesso tempo, vi darà l’occasione di cadere in piedi. Bella la giornata del 22 per ottimizzare degli accordi.

Amore: l’amore va migliorando dopo alcuni mesi difficili, se non anni… lo dico da tempo che questo è un anno di grandi mutazioni. Chi di voi a fatto una grande potatura di vecchi schemi passati ora raccoglie gemme. Anche chi aveva contenziosi legali con qualche ex, ora risolve con calma. Dall’8 l’amore migliora e decolla piano-piano. Il tuo è un segno molto umano e sensibile, sei sempre sul fronte per aiutare gli altri. Il problema insorge se pensi di aver sprecato troppo tempo. Allora questo mese potrebbe indicare il distacco. Le giornate peggiori potrebbero essere quelle del 27 e del 28. Ricorda sempre: questo è un anno con grandi pianeti a tuo sostegno. Cadi in pieno e con grande consapevolezza.