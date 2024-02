Oroscopo Febbraio 2024 di Giorgia StarSeed | Amore e quotidianità segno per segno: chi scende, chi sale

***********

Benvenuti cari amici all'oroscopo mensile del mese di febbraio 2024. Un mese interessante e introduttivo per i nostri segni, vediamo segno per segno come procederà.

ARIETE

Ben ritrovati cari amici all’oroscopo mensile di Febbraio, un mese che ti vede inizialmente molto teso ma poi riuscirai a recuperare, siamo quasi arrivati alla vostra stagione, tenete duro. Quotidianità: Febbraio è un mese che parte in maniera frenetica, le cause sono dovute alle dissonanze di Marte che vi hanno causato un po’ di problemi. Le giornate più agitate sono quelle del 7 e dell'8, ma voglio rassicurarvi in questo perché già intorno la giornata del 13 ci sono ottime occasioni per sbloccare situazioni che vi stanno a cuore. Il mio consiglio è proprio quello di non fare scelte azzardate nei primi momenti di questo mese. So che dirvi di restare calmi e la cosa più improbabile che ci sia però, vi invito proprio a fare questo sforzo fino a metà Febbraio. Per i più giovani e chi soprattutto cerca di ottenere di più nella sua quotidianità e lavorativa, ci saranno ottime occasioni proprio nella giornata del 22.

Amore: per quanto riguarda il cielo dei sentimenti, superato il caos generato da Venere e Marte, Febbraio si presenta in maniera più tranquilla. Così come, per quanto riguarda la quotidianità, anche per i sentimenti consiglio di non fare azzardi nelle giornate che vanno dal 7 al 9. L’oroscopo più complesso lo vivono tutti coloro che sono convinti di essere stati traditi. È come se è venuto a mancare una delle basi più importanti delle relazioni: la fiducia. Visto che Febbraio risulta più complesso nelle prime due settimane vi invito di rimandare le discussioni e i confronti a fine mese, soprattutto intorno alla giornata del 19, 22, e dal 25 al 29. È necessario che tu sia tranquillo quando cercherai di affrontare anche i discorsi più spinosi. Per i single é un cielo migliore, buoni gli incontri part time.

TORO

Benvenuti cari amici del Toro al vostro mensile di Febbraio. Giove Urano ancora con voi portano forza ed energia, nonostante le dissonanze, siete ancora protetti. Attenzione soltanto dal 15 in poi ed agli ultimi giorni del mese.

Quotidianità: sia al lavoro che nel quotidiano ti senti positivo, l’ottimismo aiuta a non abbatterti e allontanando la negatività, avrai miglioramenti anche per liberare la mente da pensieri negativi portando a loro posto, intuizioni geniali. Se stai cercando di recuperare dei progetti, avrai delle carte molto vincenti in questo momento: 7 pianeti a favore su 10 lo confermano. È il momento in cui devi sfruttare tutto ciò che ti viene in mente. Anche per chi lavora come dipendente può migliorare, le soluzioni legali possono migliorare… in linea generale questo è un cielo di recupero che devi assolutamente sfruttare in qualsiasi ambito tu ti trovi. Sia che tu sia giovane, sia che tu sia più in là con l'età, questo rimane uno dei mesi più importanti dell'anno per trovare soluzioni nell'ambito economico, ti consiglio le giornate del 15, 19 e del 20.

Amore: il cielo del cuore parla di passioni in arrivo, se precedentemente hai avuto l'occasione di chiudere con cose negative, puoi contare su nuovi ed interessanti incontri. Questo è un cielo che parla di riavvicinamenti e di buone opportunità, c’è più voglia di unione nell’aria. Molte conoscenze che sono sempre state celate, ora passeranno da ufficiose a ufficiali. Sia che tu sia single che in coppia concretizza. Unica pecca del mese dal 15 in poi e soprattutto fare molta attenzione intorno alla giornata del 22, perché sarà una giornata molto polemica, non cedere agli attacchi. I rapporti migliori con Vergine e Capricorno.

GEMELLI

Benvenuti cari Gemelli al vostro Oroscopo mensile di Febbraio, un mese che parte appesantito a causa delle mille cose da fare, migliore la seconda parte.

Quotidianità: parti appesantito è vero, ma ora è anche il momento di concretizzare meglio. Questo è un anno che ti premia a partire da giugno, ora è il momento di gettare le basi per cambiare. So che molti di voi stanno completamente rivoluzionando la propria vita, era ora! Buono un cambiamento lavorativo entro metà anno, già da questo mese, ricevi proposte o soluzioni. Le stelle contano sulla tua capacità di azione, non mollare, soprattutto nelle giornate 23, 24 e 25. Li potresti sentirti troppo critico, con gli altri e con te stesso. Non cadere nel tuo lato ombra malinconico. Per ottenere il meglio c’è bisogno di qualche sfida, i risultati li vedrai più in là…anche meglio di ciò che pensi.

Amore: Venere torna favorevole e ottima a partire dal 13 quando entrerà in aquario. Finalmente sei mentalmente più predisposto e spensierato. Le frustrazioni legate al quotidiano ti daranno meno noia. Bello e frizzante questo cielo per I single che vogliono rimettersi in gioco. Il problema nasce se tu sei in coppia. Si, perché con Saturno dissonante, si paga sempre pegno. Dopo il 23 se ci saranno stati inganni e bugie, verranno scoperti. Saturno è un pianeta che bada poco alle ciance, per questo, vi consiglio di dedicare amore e tempo a chi lo merita. C’è bisogno di sincerità, di esprimere qualche “ti amo” . I rapporti più critici con Vergine e Pesci. Bellissimo il fine settimana dal 16 al 18. Dedica l’amore a chi lo merita e non divagarti, avrai l’arma vincente sempre dalla tua parte

CANCRO

Benvenuti cari amici nell’oroscopo di Febbraio, mese di miglioramento dopo il 13 per concludersi, ottimo intorno alla giornata del 23 con Mercurio in vostro sostegno. Quotidianità: Febbraio e un mese che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi, soprattutto dopo il 13, c'è un possibile ritorno in scena che ti aiuta a recuperare i momenti di disagio vissuti a gennaio. Ci sono giornate in questo mese che vanno tenute sotto controllo dove ti consiglio di non farti coinvolgere in scelte avventate come quelle del 6, 7, 8, 12 e 13. Annunciavo il momento di agitazione nelle prime giornate del mese, tieni duro e non lasciate che il nervoso abbia la meglio. A partire dal 20 il cielo cambia e anche le occasioni, ci saranno nuovi spunti da intraprendere e operazioni più fortunate. La sfera lavorativa porta qualche soddisfazione in più.

AMORE: per quanto riguarda il cielo dei sentimenti, inizio mese è alle prese con acque piatte, soprattutto per chi di voi ha vissuto tensioni a fine gennaio. Questo è un mese particolare per i sentimenti soprattutto per chi sta sperimentando una storia nata da poco, c'è ancora molta strada da fare ma, resistete perché dopo il 19 le vostre scelte possono rivelarsi vincenti. Per chi è in crisi in coppia, sente troppa ansietà. La confusione è l’angoscia richiedono passi importanti. Dentro o fuori? Vi consiglio di discutere di sentimenti nella parte finale del mese. Per i single Marzo sarà molto più interessante.

LEONE

Benvenuti cari amici del Leone nel vostro Oroscopo di Febbraio, un Oroscopo impegnativo ma che ti permette allo stesso tempo di correre ai ripari facendo qualcosa di divertente.

Quotidianità: se penso al vostro Oroscopo di Febbraio vi elenco già da subito la settimana che parte dal 19 al 25, nella quale richiede prudenza, soprattutto, per eccesso di carica vitale. È possibile che molti di voi abbiano avuto degli scontri e delle divergenze con dei soci o collaboratori. È un mese che permette di assestare il tiro su alcune situazioni non un mese per sfidare. La seconda parte del mese mette ai ferri corti, dato che Giove è ancora dissonante, bisogna fare attenzione agli accordi e vi sconsiglio vivamente di intraprendere una disputa professionale o peggio legale, proprio in questo mese. Presto riprenderai quota, tempo al tempo.

Amore: Febbraio è da sempre un mese di opposizioni, la sfera relazionale è sempre quella più sotto i riflettori. Febbraio sarà un mese dispettoso soprattutto per quanto riguarda le polemiche di coppia; le giornate che vanno dal 5 al 23 saranno quelle più nervose. Anche chi si ama e condivide una famiglia con il

proprio partner potrebbe trovarsi in difficoltà a gestire le situazioni economiche, ci vuole molta pazienza. Vi invito a non essere troppo polemici soprattutto i più giovani che devono costruire i propri rapporti personali. Le giornate del 23 e del 24 sono quelle più impegnative. Quando si è in coppia è giusto valutare attentamente le esigenze di entrambi. Febbraio un mese che mette da parte l'egoismo e cerca di farti riflettere di più sul concetto “dare e avere

VERGINE

Benvenuti cari amici nel mensile di Febbraio, mese interessante soprattutto per il ritorno di Saturno molto attivo.

Quotidianità: in questo mese come annunciavo nell'introduzione, Saturno in opposizione sarà in qualche modo più esplicito, nulla di preoccupante, perché ancora Giove rimane favorevole, ma è necessario non fare scelte azzardate. Devi sfruttare le giornate migliori di questo mese per muoverti. Per i tuoi piani lavorativi non escludo delle novità e anche qualche vittoria personale. Periodo di conferme costruttive che vanno a lavorare su piani sostanziosi per il futuro. Saturno ti sprona a prepararti e a organizzarti, con il giusto senso del dovere. già nella giornata del 7 e dell’ 8 potrai ottenere qualcosa in più. Più complesse sono le situazioni astrologiche di chi sta affrontando una causa legale, Saturno aiuta a tagliare i rami secchi e spesso esige anche decisioni drastiche, è necessario cambiare il tuo modo di agire esigi di più.

AMORE: per quanto riguarda le questioni di cuore Febbraio potrebbe rivelarsi un mese molto teso, questo è un mese in cui i nodi arrivano al pettine e anche le coppie che si amano da molto tempo, possono far fronte ha un problema che pesa troppo. Quando Saturno si trova in un'opposizione le questioni sentimentali andranno avanti solo se la persona con la quale interagisci ha intenzioni serie e costruttive, altrimenti, le cose andranno e verranno. Chi non è convinto di un sentimento entro la fine di questo anno lo chiuderà senza sensi di colpa. I single devono pazientare, ci vuole ancora più impegno, migliore in primavera.

BILANCIA

Benvenuti cari amici della Bilancia al vostro mensile di Febbraio, un mese che parte in maniera faticosa e sul finale porta ad acque più tranquille.

Quotidianità: se stai avendo dei dubbi o delle ansie nate proprio nel mese di gennaio, Febbraio porterà dei picchi di tensione in più: nella giornata del 7, 8, 13 è il 14 il nervosismo sarà tanto. Non aver paura perché questo è un periodo di transizione è un periodo dove devi cercare delle soluzioni lavorative con prudenza. So che è forte la voglia di ribellione, soprattutto se senti di aver subito un'ingiustizia, ma ti ricordo che sei un segno che riesce a mantenere la giusta calma e questo atteggiamento comporta a una maggiore consapevolezza. Anche se molte cose non ti sono chiare, ti invito ad aspettare la parte di fine mese per agire e per verificare i frutti del tuo impegno. Sarà necessario aspettare primavera, la bella notizia e che intorno la giornata del 23 potresti ricevere qualche risposta positiva alle tue preoccupazioni.

Amore: i sentimenti per voi cari amici della bilancia, possono rivelarsi particolari, cercherò per questo di dividere l'oroscopo in due parti; chi è in coppia e si ama è probabile che sia facendo fronte a una situazione economica difficile o lavorativa che si riversa nella coppia. Se non sei soddisfatto del tuo partner valuta con attenzione se è davvero colpa sua. La settimana che va dal 5 all’11 non deve essere presa per gli scontri. Non cedere al nervosismo. Dopo il 16 l'amore migliora. Per i quali solitari o per chi si è separato di recente, Febbraio non porta grandi soddisfazioni ma, comunque può regalare buone interazioni soprattutto nella tua cerchia famigliare.

SCORPIONE

Benvenuti cari amici dello Scorpione nel vostro mensile di Febbraio, mese interessante nelle prime due settimane.

Quotidianità: Febbraio è un mese valido nel complesso nonostante l’opposizione di Giove e Plutone che da poco è entrato in aspetto dissonante. Le preoccupazioni più grandi riguardano la sfera personale burocratica o legale, che sotto questo profilo, vi consiglio di aspettare ancora altri tre mesi per risultati concreti. Nel complesso è un mese gradevole che porta a un grande recupero, soprattutto dopo il 27. È un mese di ripartenza quindi non di azzardi. Già intorno alla giornata del 13 può sbloccarsi qualcosa di pratico come: incontri e colloqui, rivolto a chi di voi sta cercando lavoro. Se ti occupi di imprenditoria, dovrai ancora pazientare un po’, fino all'estate. Ti ricordo che con Saturno favorevole cadi sempre in piedi. Questo è un mese che ti consente di ingranare idee e soluzioni migliori che porteranno risultati a fine primavera- inizio estate, per questo sconsiglio vivamente di fare azzardi veloci, la fretta è cattiva consigliera. Giornate da evitare sono proprio quella del 15 e del 16, mentre quelle a tuo favore quella del 19 e del 29.

Amore: per quanto riguarda la sfera sentimentale Febbraio è più un mese che si concentra nell’ambito passionale che di sentimentalismi. Dopo il 15 potrebbe aumentare un certo nervosismo. Febbraio può essere uno di quei mesi che porta un po’ di confusione, soprattutto se hai avuto la tentazione di tradire un partner. Vi invito a valutare molto attentamente le scelte da fare. Aspetta anche se devi fare ammenda per qualcosa. È giusto essere sinceri, ma fallo con acque più tranquille. La situazione più complessa può emergere con degli ex che possono mettere insidia all’interno dei rapporti di coppia. Non permettere a persone del passato, che ti hanno già fatto del male, di creare del disagio in qualcosa di bello e funzionale. Anche una situazione familiare con i figli può diventare tesa. Cerca di riportare equilibrio.

SAGITTARIO

Benvenuti amici nel vostro Oroscopo di Febbraio. Un mese frizzante che permette un grande salto di qualità, soprattutto nella seconda parte.

Quotidianità: si parte un po’ nervosi, dal 23 al 29 le giornate più critiche. Meglio schivare le discussioni, se giochi d’astuzia, il mese può rivelarsi interessante. Te ami le sfide e le occasioni in cui puoi metterti in gioco, attento però, se i rischi sono esagerati. Lavorativamente parlando, è un mese che permette l’occasione di fare scelte importanti. Soprattutto, dopo il 12. Con Saturno dissonante, le entrate sono difficili oppure parallele alle entrate. Migliore l’Oroscopo per chi lavora in pubblico. Fai attenzione agli affari troppo facili, Giove in opposizione a giugno, può costarti caro. Ci sono giornate critiche a lavoro o in ambito famigliare, è bene non fare troppo gli avventurosi nei giorni dal 20 al 26. Marte attivo dal 13, ti dona una grande forza, sfruttala per il coraggio di intraprendere nuove sfide.

Amore: il cielo dei sentimenti è più forte a Febbraio. Le giornate più belle sono quelle del 22 e 23. Hai tanto da fare in questo in questo anno, ma la passione non ti manca di certo. Dopo il 16 Venere inizia un transito importante, non distrarti dal suo anticonformismo, l’idea di trasgredire è forte, ma tu, ricorda che hai sempre Saturno dissonante. Questo pianeta aiuta a concretizzare, costruire e fortificare. È necessario che tu sia libero ma allo stesso empo, rispettoso verso il tuo partener. Il tradimento non è mai una soluzione, ci si diverte di più quando si espone ciò che si desidera. Attenti alle proposte ammalianti di corteggiatori, meglio ragionarci su, il prossimo mese.

CAPRICORNO

Benvenuti amici del Capricorno al vostro Oroscopo di Febbraio, un mese di recupero che ti aiuta a guardare al futuro in maniera tranquilla.

Quotidianità. Ecco finalmente l’oroscopo di rivincita del Capricorno, ricorda che a partire da gennaio scorso si apre per te un nuovo processo di vita. Molti pianeti nel segno ti aiutano, a Febbraio puoi far partire iniziative e alleanze che ti condurranno ad un grande successo. Ottimo il sestile di Mercurio per il giorno 23, ti permette di avere qualcosa in più. Spesso vi si critica il vostro stacanovismo o il tempo che dedicate al lavoro, questo è un mese che però, deve prendere per forza questa direzione. Con la presenza di Mercurio, Venere e Marte, nei primi giorni di Febbraio, vi può aiutare di gran lunga a sistemare tutte le situazioni delle vostre risorse. Questo è un mese veramente importante per definire la vostra situazione lavorativa e con un cielo così, anche se ti dedicherai a cose totalmente nuove, avrai la capacità creativa di risorgere in maniera positiva. Il tuo è un temperamento da grande lavoratore, sai che devi lavorare sodo per riuscire ad ottenere di più, grazie anche a Giove e Saturno, in tuo sostegno nella giornata del 15, potresti ricevere un incremento di denaro importante. Unica pecca può insidiarsi tra un parente invidioso.

Amore: per quanto riguarda i sentimenti è un Oroscopo meno interessante, rispetto quello lavorativo, nel complesso, Venere rimane nel segno fino a venerdì 16. Questo vi aiuta a coinvolgervi di più in un sentimento. Buono l’oroscopo per i single che tornerà il desiderio di fare nuove conoscenze e di rimettersi in gioco. Per quanto riguarda le coppie di lunga data può essere interessante per dimenticare un trascorso difficile e perdonarsi anche per qualche torto subito. Sempre che non sia esageratamente grande. Per questo considero il mese di Febbraio valido anche per l’oroscopo sentimentale e vi consiglio delle

giornate buone se dovrete affrontare dei discorsi idonei col vostro partner: 6, 7, 15, 16 e 24.

ACQUARIO

Benvenuti cari amici nel vostro Oroscopo di Febbraio. Tanti auguri a tutti i nati di seconda e terza decade!!

Quotidianità: Febbraio è un mese che ti rende protagonista, non solo per il tuo compleanno, che indica appunto il transito del Sole nel tuo segno ma, anche perché, passeranno altri pianeti nel tuo spazio zodiacale. Non avrai un attimo di tregua, scorda quindi la parola relax. Questo è un mese talmente frenetico da un punto di vista energetico che ti invita ad evitare delle distrazioni, soprattutto nella giornata del 22. Periodo eccellente per il lavoro e per tutto ciò che riguarda le novità; l’aspetto migliore “lavorativamente” parlando, avverrà nell'estate ma, ora è necessario che tu riesca in un progetto, in qualche obbiettivo che ti dia una grande capacità di azione. Le buone idee a voi nativi dell'Acquario non mancano di certo, da lunedì 5, Mercurio entra nel segno e porta sicuramente qualcosa di nuovo. La soddisfazione può essere alta, se stai facendo un buon lavoro otterrai sicuramente qualcosa di più. Marte e Venere ti sostengono nonostante Giove dissonante, puoi riuscire a realizzare qualche sogno in più. Le giornate migliori sono quelle del 17, 26, 27.

Amore: per quanto riguarda la sfera sentimentale Febbraio è un mese molto interessante e frenetico. Visto il vostro carattere ribelle e anticonformista è possibile riscontrare delle giornate in cui sarai particolarmente nervoso con il tuo partner: 15, 16, 22 e 23. Non aver paura e soprattutto non esagerare con l'euforia perché non sempre il proprio partner la capisce ciò che ti passa per la testa. Le coppie che si vogliono bene devono fare attenzione all'economia, alle spese impreviste per la casa, a qualche problema fisico. Sono cose di passaggio non agitatevi, evitate di scaricare la frustrazione su chi non c’entra nulla. Intorno alla giornata del 15 c’è il picco maggiore di nervosismo, non troncate di netto le relazioni, solo perché le influenze energetiche possono portarvi a farlo. Dopo il 16, l'oroscopo sentimentale regala grandi miglioramenti, anche chi è single può riuscire a riavvicinarsi ad un ex mai dimenticato. Sempre concesso che tu lo voglia. Buona la giornata del 27 per regalarvi maggiori emozioni con la persona che più vi sta a cuore.

PESCI

Benvenuti cari amici dei Pesci al vostro Oroscopo di Febbraio e soprattutto tantissimi auguri a tutti i nati di prima decade! Quotidianità: Benvenuti amici nel mensile della vostra ricarica solare, con questo mese e con tanti pianeti favorevoli, l’energia fisica raddoppia e le cure miglioreranno. Questo è uno dei periodi migliori dell’anno, perché ci aiuta a capire l’andamento di tutto l’anno. È un mese che può fare la differenza per qualsiasicosa tu stia mettendo in atto. Saturno nel segno genera responsabilità è vero, ma i risultati di crescita saranno visibili intorno la giornata del 19. Studia strategie vincenti. Le giornate più interessanti sono quelle del 7, 8, 11.

Amore: Venere non è più pesante come lo scorso mese, la malinconia e l’ansia vanno pian piano scomparendo. Ora è più facile confrontarsi con il partener. I sigle tornano in carreggiata un po’ ammaccati, ma non vi arrendete. È bene prendersi più cura di sé stessi. Se ci sono ex che disturbano, sarà meglio chiudere subito. Soprattutto con gemelli e sagittario, che regalano le dissonanze peggiori. Non abbiate paura, questo è un anno che garantisce un grande sentimento. Le giornate meglio da sfruttare sono 18 e 19. I nuovi amori sono forti e benedetti da Saturno; soprattutto se hai a che fare con Toro, Capricorno e Cancro. La Vergine attrae, ma le differenze sono sempre troppe, va fatta molta cautela con questo segno.