L'Oroscopo di Giorgia StarSeed | | Tra i segni fortunati e cardinali del 2024 spicca il Capricorno: tanta energia e carriera

Benvenuti cari amici nell'oroscopo 2024 che riguarda i segni Cardinali. È un anno molto importante per voi. Perché, dopo anni di duri sacrifici, questo non presenta cattivi aspetti planetari. Ma vediamo l'ottica segno per segno…partendo Capricorno

Preparati all'azione perché questo sarà un anno in cui avrai molti pianeti a favore. Sarai uno dei segni vincenti dello zodiaco. La parte iniziale dell'anno soprattutto Gennaio, tuo mese per eccellenza, ha l’obbiettivo di mantenere gli incarichi e le cose che ti sei guadagnato fino ad oggi. Ma attento, potrebbe esserci un colpo di scena anche un po' inaspettato: tipo una promozione. Questo è l’anno in cui un sogno arriva a realizzarsi. La sfera in cui si concretizza dipende molto dal vostro tema Natale. Noterai sin da subito un grande miglioramento personale, Gennaio dà proprio la spinta positiva al tuo segno. Voglio ricordarvi, a tutti a voi amici del Capricorno, questo è un anno in cui tutte le battaglie che andrai a fare saranno favorite non solo da pianeti come Giove e Urano ma anche da Saturno. Tu cadi sempre in piedi. Anche il cielo per i sentimenti nel 2024 parla di grandi cose, già dai primi mesi le coppie che vogliono sposarsi o convivere hanno via libera. La parte iniziale permette proprio di risolvere i problemi legati al passato, Febbraio sarà uno dei mesi più creativi. Un’altra parte particolarmente intensa sarà la primavera. Avrai molte opportunità l'importante è non tornare su vecchi discorsi, poi ve ne parlerò mensilmente negli oroscopi di questa testata giornalistica.

Durante l’anno…

Arrivati nella parte di Aprile molti di voi che hanno ricevuto dei successi nell'ambito lavorativo continueranno al meglio, altri cercheranno delle innovazioni tipo nuove opportunità rofessionali. Questo è un periodo dell’anno importante perché ti darà l'occasione di individuare in maniera definitiva tutte le persone che hanno cercato di svaluti, che non hanno valorizzato il tuo impegno. È l'anno e anche il periodo giusto per toglierti dalle scatole definitivamente chi ti mette i bastoni tra le ruote. Non escludo che molti cambieranno o chiuderanno società, magari si mettono in proprio. Le persone false e scorrette saranno espulse e prenderanno ciò che gli spetta, grazie anche ad un Giove che ti protegge in quel periodo. Un altro aspetto importante si verifica a maggio, soprattutto entro i primi 15 giorni,

dove il vostro segno avrà l'occasione di risvegliare il campo dei sentimenti e di fare delle scelte importantissime. Proprio a partire da maggio, e ancora, per tutta l'estate, la parola chiave sarà l'amore. Il Capricorno è un segno stacanovista, spesso lavori dalla mattina alla sera, il mio consiglio è quello di non dedicare solo del tempo a questo. Fine giugno è importante che tu trovi un compromesso in vista di una scelta importante, non devi aver paura dei cambiamenti, perché alcuni mesi spingono all'amore. Ecco che molte relazioni clandestine in estate verranno ufficializzate, sarà emozionante il mese di agosto, perché premia le nuove conoscenze. Quindi, cari single, questo mese caldo può diventare molto importante. Anche chi si è separato da poco avrà non avrà delle difficoltà, nonostante gli ex che non mollano la presa. Sarà inevitabile avere nuove avventure. La sfida dell'universo è proprio quella di aiutarti a capire la differenza tra l'amore e il lavoro, tra il tempo a cui dedichi il valore più assoluto.

La parte finale!

I mesi finali per il tuo segno sono da sempre quelli più importanti, si parla di bilanci e di ultimi passi. Già a settembre potrebbe arrivare qualche risposta e questo è un mese che ti metterà a dura prova nell'ambito lavorativo. Ora hai un raggio d'azione importante, che migliora i guadagni economici e i consensi. Non sarà difficile affrontare questo periodo, anche se vivrai l'opposizione di Marte. Un Oroscopo importante, soprattutto per le donne del Capricorno, perché i sentimenti potrebbero galoppare nell'ambito professionale. La parte finale non parla di ostacoli e gli unici che ci sono, sono di tipo interiore. La parte finale ti invita a sfidare te stesso. Devi combattere contro la paura di non farcela, sei una persona determinata, spesso sai nascondere troppo bene la tua timidezza, il 2024 ti insegna a dedicare più attenzione anche ad altro. Come alla tua sfera privata. Cerca di trovare un compromesso tra le tue esigenze e quelle degli altri. Dopo metà ottobre, saprai cosa intendo. Sarà proprio in questo periodo che accadrà qualcosa di importante a livello sentimentale, che scuoterà anche i cuori più solitari e freddi di voi. Spero che intorno quel periodo una bella notizia avrà un ruolo importantissimo sia nelle amicizie, conoscenze o sentimenti. Un anno con Giove, Urano e Saturno favorevoli, è importante valutare tutte le possibilità perché sarà un anno di conferme che aspettavi da tempo. È l'anno in cui i pianeti fanno il tifo per te. Ricordatevi di questo Oroscopo nel mese di novembre e di dicembre, perché nonostante sei una persona di poche parole, il fascino in quel periodo sarà molto. Se saprai rimboccarti le maniche, il 2024 sarà pieno di novità progetti è amore.