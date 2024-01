L'ANGOLO del Consumatore | Buoni postali e prescrizioni: si sussegueno le sentenze a favore risparmiatori

Continua con questo articolo la collaborazione tra Perugiatoday.it e l'Unione dei Consumatori dell'Umbria. Uno spazio dove dare informazioni ai cittadini, ribadire i loro diritti e dare gli strumenti per una maggiore tutela rispetto alle istituzioni e alle imprese. L'Unione Nazionale Consumatori (UNC) Umbria è un'organizzazione senza scopo di lucro impegnata a proteggere i consumatori nella regione. Offre informazioni, consulenza legale e difesa dei diritti dei consumatori, lavorando per un mercato equo e trasparente. Attraverso educazione, advocacy e collaborazioni istituzionali, l'UNC Umbria si impegna a garantire che i consumatori umbri siano informati e tutelati nei loro diritti.

di "Unione Nazionale Consumatori Umbria"

Avete tra le mani un buono postale, ma ormai risulta prescritto? Ormai da anni si sta sviluppando un rilevante contenzioso tra i possessori di buoni postali cosiddetti “a termi c -.ne” e Poste Italiane. Nello specifico questi buoni appartengono ad una molteplicità di serie, in larga parte successive all’anno 2000, in relazione ai quali Poste Italiane non procedette ad una corretta informativa sulla durata degli stessi, con la conseguenza che migliaia di risparmiatori – ritenendo di avere in mano buoni di durata ventennale e trentennale - si sono recentemente visti rifiutare dalle filiali di Poste non solo i rimborsi dei rendimenti ma anche del capitale investito. Tale circostanza ha originato un rilevante contenzioso che attualmente occupa tutti i Tribunali ed i Giudici di Pace in Italia, con sentenze largamente favorevoli ai risparmiatori.

Non fa eccezione il foro di Perugia dove vi è stata già un’ampia ed articolata decisione in tal senso nell’estate 2023 da parte del Tribunale grazie all’intervento dell’avvocato dell’Unione Nazionale Consumatori Umbria Leonardo di Russo; in tempi più recenti sentenze diversamente motivate ma sempr Contemporaneamente a livello amministrativo Poste è stata oggetto di sanzioni da parte dell’Autorità per la Concorrenza ed il Mercato proprio per la condotta tenuta in questi casi sia in fase di per il mancato avvertimento.

L’Unione Nazionale Consumatori Umbria, spiega l’avv. Damiano Marinelli, ha attivato lo sportello specifico “Buoni Postali, fate i buoni” rispetto a questo tipo di problematica ed invita pertanto tutti i possessori di buoni postali di questa tipologia a contattare i nostri sportelli per verificare eventuali possibilità di azioni legali, anche on line tramite l’email info@consumatoriumbria.it