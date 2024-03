L'ANGOLO dei consumatori | Unione nazionale dei Consumatori: il futuro passa dall'educazione finanziaria

Nell’era in cui viviamo, caratterizzata da una crescente digitalizzazione e globalizzazione dell’economia, l’educazione finanziaria diventa un elemento chiave per la formazione di cittadini consapevoli e responsabili. Questa non è solo una questione di numeri e di calcoli, ma riguarda la nostra capacità di prendere decisioni informate e di gestire al meglio le nostre risorse, sia personali che collettive. Sottolinea l'Avv. Damiano Marinelli, presidente dell'Associazione: "la nostra missione è anche quella di fornire alle persone gli strumenti necessari per navigare nel complesso panorama finanziario di oggi. Riteniamo, oggi più che mai, che l’educazione finanziaria debba essere un diritto per tutti e non un privilegio per pochi".



Per questo motivo, l'Associazione UNCU ha attivato il 23 marzo 2023 un OPEN DAY in tutte le sue sedi regionali dalle ore 09:00 alle 20:00. Questa apertura mono tematica e straordinaria è stata un’occasione unica per incontrare i nostri esperti in educazione finanziaria, partecipare a workshop interattivi e scoprire come l’UNCU può aiutare i cittadini Umbria a diventare consumatori finanziari più informati e attivi. Questo evento è stato reso possibile grazie al Programma generale di intervento della Regione Umbria, che ha utilizzato i fondi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi del D.M. 6 maggio 2022.





L'UNCU ritiene che l’educazione finanziaria sia fondamentale per costruire un futuro sostenibile e inclusivo. L'incontro è stato interessante per vari target: lo studente che sta cercando di capire come gestire i primi guadagni, il professionista che vuole fare investimenti più saggi e il pensionato che vuole proteggere i suoi risparmi, l’educazione finanziaria è sempre uno strumento indispensabile.



Durante l’OPEN DAY si sono esplorate le diverse aree dell’educazione finanziaria, tra cui il risparmio e l’investimento, la gestione del debito, la pianificazione della pensione e molto altro ancora. I nostri esperti sono stati a disposizione per rispondere a tutte le tue domande e per dare gratuitamente consigli personalizzati.



L’iniziativa è stata particolarmente apprezzata ed accreditata (ID 20240226084150) nel programma nazionale Global Money Week 2023, l’evento annuale promosso dall’OCSE con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani fin dall’età prescolare sull’importanza di acquisire le conoscenze, le abilità e i comportamenti necessari per prendere decisioni finanziarie coerenti con le proprie esigenze e possibilità. La Global Money Week è organizzata dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, che ha lo scopo di promuovere e coordinare iniziative utili a innalzare tra la popolazione la conoscenza e le competenze finanziarie, assicurative e previdenziali e migliorare per tutti la capacità di fare scelte coerenti con i propri obiettivi e le proprie condizioni. È stato istituito nel 2017 con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con quello dello sviluppo economico, in attuazione del Decreto Legge n. 237/2016, convertito in Legge n. 15/2017, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio”. Il Comitato è composto da undici membri ed è presieduto da un Direttore, nominato dal Ministro dell’economia e delle finanze d’intesa con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca tra personalità con comprovate competenze ed esperienza nel settore. Il Direttore è attualmente il Prof. Donato Masciandaro.

L'esperto UNCU, dott. Paolo Polimanti, ricorda a chi è intervenuto all'iniziativa e a chi non è potuto intervenire, che, per ulteriori informazioni, si può visitare il sito web www.consumatoriumbria.it o la pagina Facebook www.facebook.com/consumatoriumbria e per qualsiasi domanda, si può contattare la Segreteria all’indirizzo e-mail info@consumatoriumbria.it. Conclude l'Avv. Damiano Marinelli "il futuro passa dall’educazione finanziaria".