INVIATO CITTADINO Chiesa di S. Agata. Concerto dei Cantori di Perugia e della Corale Polifonica di Ponte Valleceppi

Una sede che vale da sola una visita. Parliamo della splendida chiesa di S. Agata all’interno della quale, a destra dell’ingresso, s’intercetta una rarissima icona (a Perugia ne esistono tre, un vero record!) del Cristo con Vultus trifrons.

Senza contare le pitture riscoperte da Carla Mancini sulle colonne lapidee e il ciclo di affreschi recuperati.

Questo trionfo di misticismo e di bellezza ha incorniciato una raffinatissima esecuzione diretta da Vagnetti, che è non solo virtuoso di strumenti, ma vero ricercatore e filologo di partiture antiche e moderne.

Grande soddisfazione di Umberto Alunni Breccolenti, presidente della Corale di Pontevalleceppi, e di Giovanni Brozzetti, presidente della Famiglia Perugina i cui membri sono stati “precettati” per assistere al prezioso concerto. Una compagine corale che funziona benissimo viribus et cordibus unitis.

Ringraziamenti anche al rettore, monsignor Fausto Sciurpa e alla signora Maura La cava che sostiene il complesso anche in ragione del fatto che, in onore della sua mamma, il coro continua, da oltre trent’anni, ad eseguire il concerto della vigilia di Natale presso la storica tenuta della Ginestrella.

Il concerto si è dipanato partendo dai classici Adeste, Fideles, dilatandosi poi nella Missa Brevis di John Francis Wade. Passando per un brano della tradizione celtica (A celtic Prayer) e In Natali Domini.

Poi è stato tutto un danzare sul pentagramma con carols della tradizione europea. Partendo dal tradizionale polacco Quando nacque Gesù, ad Handel, rielaborato da Mason per Joy the World.

E poi Deck the Hall, il notissimo Jingle Bells, lo spiritual Go tell on the mountanins. Chiudendo con la tradizione napoletana di Quando nascette Ninno.

Performance finale del Maestro Vagnetti che si è esibito con la zampogna.

Una menzione particolare merita il pianista accompagnatore Paolo Tacconi che ha assecondato l’esecuzione dei brani imponendo ritmo e preziosità armonica.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)