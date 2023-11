INVIATO CITTADINO Buon Baiocco d’Oro, Antonello

Un ponteggiano amatissimo e stimato. Anche per la cordiale semplicità e la freschezza che tiene abitualmente nei rapporti con le persone. Siano esse autorità o comuni cittadini.

Siano dipendenti o soci della sua Pro-Ponte Etrusca onlus a capo della quale è attivo da anni.

Non si contano le iniziative di cultura e socialità attivate negli anni. Sempre impegnato nella valorizzazione del territorio ponteggiano. Oltre che nell’attiva promozione dell’identità storica degli Etruschi del Ponte.

Antonello è uno che dove non arriva – come si dice – ci tira il cappello. Perché sa valersi di collaboratori eccellenti in tutti i campi.

Non parliamo dell’Azienda di famiglia che dirige da par suo, con potenziamenti progressivi di tutto rispetto.

Parliamo delle attività artistiche e culturali per le quali si è rivolto a personaggi e amici di sicura competenza. Tanto per dire: le archeologhe Luana Cenciaioli e Agnese Massi Secondari, il film maker Gino Goti, lo scrittore-pittore-event manager Ennio Boccacci per sfilate e simili, il botanico Antonio Brunori per le conferenze… e l’elenco sarebbe lungo.

Non senza ricordare le collaborazioni fruttuose col sottoscritto e con gli attori dell’Accademia del Dónca.

E poi l’Art Bonus. Anche qui Antonello non è stato secondo a nessuno, in termini qualitativi e quantitativi.

Ad altri il compito di stilare un elenco minuzioso degli interventi. Ma sono veramente tanti.

Ecco perché il conferimento di questa onorificenza colma di gioia tutti noi che gli siamo amici e condividiamo la sua legittima soddisfazione.