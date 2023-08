Sicurezza stradale e manutenzione, Peltristo interroga la Provincia: "Segnaletica carente e manto dissestato"

Sicurezza stradale e manutenzione, sono le due richieste avanzate da Augusto Peltristo, capogruppo della Civica di Piegaro, con i consiglieri Roberto Pinzo e Gianmaria Tei, alla Provincia di Perugia in relazione alle strade di compentenza.

"Dobbiamo riconoscere - esordisce Augusto Peltristo - che in alcune strade da noi più volte attenzionate la Provincia ha effettuato alcuni interventi di manutenzione stradale, come sulla 315 di Mugnano, lungo la strada regionale 220 Pievaiola, sulla 307 di Piegaro, dal bivio di Mugnano verso Castiglione della Valle e la 340 dalla vecchia Pievaiola verso Montepetriolo".

Ci sono altre strade che, però, "necessitano ancora di interventi urgenti di sicurezza stradale che si trascinano da anni, come la SP 340 di Spina direzione Marsciano, la 321 Pilonico e la Settevalli, dove si ravvisa assenza totale o parziale della segnaletica orizzontale, segnaletica verticale obsoleta e carente, ma soprattutto il manto stradale in dissesto ed in alcuni tratti anche la vegetazione ai bordi della strada - conclude Peltristo - La sicurezza stradale è una priorità da perseguire ad ogni costo".