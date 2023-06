Rubano le valigie con soldi e monili al parcheggio poi le abbandonano, caccia ai ladri

Quando è andato a riprendere la macchina in piazza dei Caduti ad Assisi, la brutta sorpresa: le valigie che aveva in auto erano scomparse.

Agli agenti del commissariato il proprietario, un cittadino brasiliano. aveva spiegato che, all’interno delle valige, oltre al vestiario, vi erano preziosi, monili d’oro, documenti, 1120 euro in contanti e un portatile.

Dopo aver acquisito tutte le informazioni utili, gli agenti hanno effettuato una verifica delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza e, questa mattina, durante un servizio di pattugliamento, in prossimità dei cassonetti del parcheggio di via Matteotti, hanno rinvenuto parte della refurtiva.

Una volta recuperata, gli agenti hanno contattato il turista per informarlo del ritrovamento.

L’uomo si è poi recato presso gli uffici del Commissariato e ha recuperato parte degli oggetti rubati – tra cui i documenti e alcune carte di credito.

Proseguono, intanto, le indagini finalizzate a individuare gli autori del furto.