Piegaro, il Comune sistema il parco giochi

Il Comune di Piegaro annuncia che "il parco pubblico sarà sottoposto a un intervento di restyling". L’opera comporterà un investimento di 30.000 euro e sarà finanziata attraverso un contributo regionale a valere sul “Programma di riqualificazione e decoro urbano del verde pubblico ovvero degli spazi pubblici all’aperto dedicato al gioco dei bambini”.

"Scopo dell’intervento - spiega il sindaco Roberto Ferricelli è quello di riqualificare l’area adibita al gioco per bambini, utilizzata anche dagli alunni della limitrofa Scuola dell’Infanzia, mediante interventi di adeguamento di alcuni giochi che necessitano di manutenzione e messa in sicurezza. In particolare si interverrà con la realizzazione di pavimentazioni antitrauma soprattutto in prossimità delle altalene e degli scivoli. E’ inoltre prevista l’istallazione di nuovi giochi. Particolare attenzione verrà posta sul miglioramento dell’attuale verde pubblico, con la messa a dimora di alcune essenze e il rifacimento del tappeto erboso. Previsto infine il rifacimento delle staccionate in legno, attualmente degradate".

E ancora: "Questo è uno dei progetti – evidenzia Ferricelli – che l’Amministrazione comunale ha in programma sugli spazi pubblici. In questo caso si va a intervenire su un’importante area di riferimento per il capoluogo, a tutela della sicurezza di tutti i suoi fruitori e per il miglioramento del decoro urbano".