Lite all'area di servizio per la mancata revisione della bombola del metano, multato automobilista

Alla stazione di servizio la situazione si era fatta incandescente, tanto da rendere necessario l'intervento della polizia. Una diatriba tra addetto e cliente che solo gli agenti sono riusciti a districare.

Secondo quanto ricostruito, l'automobilista era andato in un'area di servizio di Corciano per rifornire il proprio veicolo a metano, ma era rimasto interdetto quando il dipendente, prima di effettuare il servizio, gli aveva chiesto di esibire la tessera di avvenuta revisione delle bombole. Il cliente, a quel punto, aveva opposto un netto rifiuto, in considerazione del fatto che la richiesta non gli era pervenuta da un pubblico ufficiale.

Per chiarire la diatriba, sul posto è poi giunta una pattuglia della polizia che, dopo aver sentito le parti in merito all’oggetto del contendere, ha informato il cliente della normativa prevista dal Codice della strada, inerente all’obbligo di revisione delle bombole di metano e della facoltà dell’operatore addetto al rifornimento di chiedere l’esibizione di tale documentazione prima di effettuare il servizio.

Da un successivo controllo degli operatori, è emerso che la revisione in questione risultava scaduta a marzo e, per questo motivo, gli agenti hanno provveduto a contestare all’automobilista la sanzione amministrativa prevista per legge.