Gualdo Tadino, dramma in centro storico: trovato senza vita, addio ad un lavoratore 50enne

Ieri sera nel centro storico di Gualdo Tadino, i Carabinieri e il personale medico hanno dovuto constatare il decesso di un lavoratore straniero nei pressi dell'abitazione dove viveva la sua famiglia. Non si tratterebbe di un malore o di un incidente ma, secondo quanto riferito da testimoni e forze dell'ordine, di un atto volontario. L'uomo, sui 50 anni, era un lavoratore ben apprezzato nel settore dell'edilizia locale e non aveva mai avuto problemi con la legge. E' stato ritrovato da un familiare che ha subito lanciato l'allarme ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.