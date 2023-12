Foligno, furti in casa: la controffensiva della polizia. Controlli in centro e in periferia

Proseguono anche a Foligno i controlli straordinari del territorio, predisposti dalla Questura di Perugia in tutto il territorio provinciale con l’obiettivo di innalzare la sicurezza e prevenire i furti in abitazione, lo spaccio di stupefacenti e i reati predatori.

Il servizio ha visto impiegate le volanti del commissariato di Foligno insieme agli equipaggi del Reparto prevenzione crimine Umbria Marche, che hanno pattugliato le principali vie d’accesso alle città e le piazze cittadine.

Durante le verifiche, sono stati effettuati dei controlli – anche a piedi - delle vie del centro storico, con funzione di deterrenza per gli scippi e per contrastare lo spaccio di stupefacenti; i pattugliamenti sono poi stati estesi capillarmente anche alle aree periferiche di Borroni, Sant’Eraclio, Fiamenga e Paciana.

Per prevenire i furti in abitazione, gli operatori hanno effettuato 7 posti di controllo e pattugliamenti delle zone residenziali più isolate e periferiche, utili per verificare il traffico e sottoporre a verifiche più approfondite le persone con precedenti specifici o sospette.

Le verifiche hanno interessato anche gli esercizi pubblici dove si è proceduto a identificare gli avventori e ad effettuare verifiche di natura amministrativa circa il rispetto delle norme previste dal Tulps.

Nel corso delle attività di prevenzione nel folignate gli agenti hanno identificato 145 persone e sottoposto a controllo 90 veicoli.