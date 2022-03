Spoleto, trovato con la droga a casa durante un controllo, segnalato alla Prefettura come assuntore

Non poteva uscire di casa dalle 21 alle 7 della mattina successiva e auando gli agenti del Commissariato di Spoleto sono andati a controllarlo hanno trovato uno spinello e una dose di ketamina. Così è scattata la segnalazione alla Prefettura di Perugia per un 30enne per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Gli operatori, infatti, appena giunti nell’abitazione dell’uomo, si sono insospettiti dal ritardo nell’aprire la porta dell’appartamento e dal nervosismo mostrato agli agenti nell’accoglierli. Una volta entrati in casa hanno trovato, su un mobile della cucina, una sigaretta artigianale. Il 30enne ha spiegato agli operatori che la sigaretta conteneva della marijuana.

Invitato dagli agenti a dichiarare e consegnare eventuale altra sostanza stupefacente in suo possesso, l’uomo ha estratto spontaneamente dagli slip un involucro di carta contenente, secondo quanto riferito dallo stesso, ketamina, giustificandosi come assuntore abituale.