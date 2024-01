Bastia Umbra, tra le auto in esposizione ce n'è una rubata: denunciato venditore

Gli agenti del Commissariato di Assisi hanno denunciato un 62enne, titolare di una rivendita di auto usate a Bastia Umbra per il reato di ricettazione.

Durante un controllo tra le auto in vendita presso l’azienda, i poliziotti sono stati insospettiti da un’auto visibilmente danneggiata e alla richiesta di esibire i documenti del veicolo, l'uomo ha dichiarato di non esserne in possesso.

Sospettando si potesse trattare di un veicolo oggetto di furto, gli operatori hanno effettuato degli approfondimenti, anche mediante l’ausilio del Compartimento Polizia Stradale Toscana – Sottosezione Polizia Autostradale di Arezzo, constatando che il veicolo risultava avere la matricola contraffatta.

Dagli ulteriori accertamenti, inoltre, è emerso che l’auto – di proprietà di un’azienda di autonoleggio – risultava rubata e che il furto era stato denunciato dal noleggiante lo scorso 6 luglio.

L'uomo è stato quindi denunciato e l'auto sequestrata.