Comunali, a Gualdo Tadino il 7 aprile si vota per le Primarie del centrodestra: seggio, orari, regole e candidati

Dopo l'annuncio delle primarie di centrodestra per selezionare il candidato a sindaco della coalizione, ora il comitato promotore ha inviduato il seggio unico e scritto nero su bianco il regolamento su come e quando si vota. Le primarie si svolgeranno domenica 7 aprile al CVA del Biancospino: gtre i candidati in lista Simona Vitali, Erminio Fofi e Gianluca Pennoni. "Questa è una tappa - hanno scritto gli organizzatori del centrodestra- fondamentale per la nostra comunità e invitiamo tutti i cittadini maggiorenni iscritti nelle liste elettorali del Comune di Gualdo Tadino a partecipare attivamente. Restiamo uniti e determinati nel plasmare il futuro della nostra comunità".

Regole e Orari:

Orario di voto: dalle 8:00 alle 20:30, seguito immediatamente dallo spoglio dei voti. È necessario presentare un documento di identità; la tessera elettorale è consigliata ma non obbligatoria. Non sono richiesti pagamenti né altri documenti oltre alla firma nel registro dei votanti. Dopo lo spoglio, tutto il materiale elettorale sarà custodito dal Presidente del Seggio e successivamente distrutto nel rispetto della privacy degli elettori.