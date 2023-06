Foligno, lavori della Vus in via dei Mille e via Nazario Sauro: le modifiche al traffico

Prendono il via oggi i lavori Vus che interesseranno via dei Mille e via Nazario Sauro con l’occupazione dello spazio pubblico per l’area dei cantieri. Solo successivamente alla conclusione degli interventi nelle due vie citate, tra circa 4 mesi, si procederà anche in via Oberdan. I lavori, complessivamente, si concluderanno nel febbraio 2024.

L’ordinanza prevede in via Nazario Sauro e via dei Mille, che il transito veicolare e pedonale siano limitati.

In particolare durante l’esecuzione dello stralcio di lavori in via Nazario Sauro è istituito il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati ed il senso unico di marcia con direzione Porta Todi –Piazzale Alunno, il traffico proveniente da via Chiavellati e da via Cairoli diretto in via Nazario Sauro lato Porta Todi dovrà essere deviato con opportuna e adeguata segnaletica verticale in direzione di via Nazario Sauro con obbligo di proseguire in direzione di Piazzale Alunno, direzione obbligatoria per i veicoli in uscita da via Damiano Chiesa di proseguire in direzione di Piazzale Alunno; durante l’esecuzione dei lavori in via dei Mille, è istituito il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati ed il senso unico di marcia con direzione Montefalco – Foligno centro, il traffico proveniente da Piazzale Cantarelli e via Fratelli Bandiera e diretto in direzione di via dei Mille dovrà essere deviato con opportuna e adeguata segnaletica verticale in viale Umbria.