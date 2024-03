Passignano sul Trasimeno, trovato con la droga in casa: arrestato spacciatore

I Carabinieri della Stazione di Passignano sul Trasimeno hanno eseguito una perquisizione locale e personale e arrestato in flagranza di reato un 53enne albanese, noto alle forze di polizia, ritenuto presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, che hanno operato congiuntamente a personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Città della Pieve e Nucleo Cinofili Carabinieri di Firenze, hanno rinvenuto 3 grammi di cocaina, suddivisi in altrettante dosi, 10 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il taglio e confezionamento dello stupefacente, nonché 330 euro in contanti, ritenuti costituire provento dell’attività illecita.

L’uomo è stato arrestato e messo ai domiciliari. Il giudice ha convalidato l'arresto e applicato la misura cautelare personale dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Lo stupefacente, il materiale rinvenuto e la somma di denaro sono stati sottoposti a sequestro.