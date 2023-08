Marsciano, aperte le iscrizioni al nido comunale “Gianni Rodari”

Sono aperte le iscrizioni al nido d’Infanzia comunale “Gianni Rodari” per l’anno educativo 2023/2024. La domanda va presentata all’ufficio Protocollo del Comune di Marsciano o attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo comune.marsciano@postacert.umbria.it, entro e non oltre il 18 agosto 2023. Va redatta sul modello disponibile presso il front office in Municipio (largo Garibaldi, 1) o scaricabile da qui .

Il Comune precisa che per i bambini già frequentanti dovrà essere comunque inoltrata domanda di riconferma debitamente compilata in ogni sua parte e che si procederà d’ufficio alla loro ammissione, previa verifica del perdurare dei requisiti richiesti e della regolarità dei pagamenti precedenti.

Hanno diritto alla fruizione del servizio del nido d’Infanzia, nei limiti dei posti disponibili, i bambini che abbiano compiuto il terzo mese e che non abbiano superato il terzo anno di età nell’anno di riferimento dell’iscrizione, di cui almeno un genitore, o chi esercita la responsabilità genitoriale, risulti residente o avente dimora stabile oppure svolga attività lavorativa nel territorio comunale di Marsciano. Hanno diritto alla fruizione anche quei bambini i cui genitori, o altre figure esercenti la responsabilità genitoriale, siano per qualsiasi motivo impossibilitati a risiedere o dimorare stabilmente nel comune stesso. In tal caso l’Ente si riserva di valutare la compatibilità della situazione esistente.

A seguito della realizzazione di lavori di adeguamento sismico della sede di via Orvietana, per il nuovo anno scolastico le attività educative si svolgeranno nella sede provvisoria individuata presso l’Istituto delle Suore Adoratrici del Sangue di Cristo, in piazza Mazzini n.1, a partire dal giorno lunedì 04 settembre 2023. Qualora la data di inizio dell’anno educativo, per eventi straordinari legati ai lavori di manutenzione ordinaria che stanno interessando la nuova sede, dovesse subire variazioni, sarà data pronta comunicazione alle famiglie interessate.

È previsto un servizio di prolungamento pomeridiano (fino alle ore 18.00) per un massimo di 16 bambini, pertanto, dopo aver individuato gli aventi diritto al servizio, in caso di esubero di richieste rispetto alla disponibilità di posti, si procederà alla stesura di apposita graduatoria.

Per informazioni: Ufficio servizi scolastici - istruzione@comune.marsciano.pg.it - 0758747248/249 esclusivamente nei giorni di martedì e giovedì mattina ore 9.00 – 12.30