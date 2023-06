Allarme a Ellera: in fiamme capannone di una cava

Allarme nel tardo pomeriggio di oggi nell'area commerciale di Ellera. Una densa colonna di fumo nero si è alzata in cielo. Secondo alcune testimonianze, dopo un'esplosione che avrebbe originato un incendio.

(Nelle foto di Andrea di Valvasone le fiamme che hanno avvolto il capannone)

Dalle prime informazioni, a prendere fuoco è stato un capannone in un'area di cava. Sul posto i vigili del fuoco con molti mezzi.

Nel capannone interessato dall'incendio una trentina di mezzi da lavoro della cava. L'azienda aveva da poco terminato le attività giornaliere. Accertamenti per chiarire l'origine dell'incendio. Sul posto è attesa l'Arpa per le misurazioni, dal Comune di Corciano, intanto, è stata diffusa la raccomandazione di tenere chiuse le finestre in attesa di chiarire se il rogo possa avere avuto conseguenze per la qualità dell'aria. Al momento non è stata firmata un'ordinanza da parte del sindaco Lorenzo Pierotti che attenderà le valutazioni tecniche per eventuali provvedimenti.