Una giornata all'insegna degli scacchi all’Emisfero di Perugia

Arriva a Perugia una giornata speciale dedicata al fascino degli scacchi, in programma sabato 20 aprile. L'evento si rivolge ad appassionati di tutte le età, in particolare ai più giovani che desiderano avvicinarsi a questo intramontabile gioco della mente.

Scacco matto all'Emisfero di Perugia

La divertente giornata si terrò presso il Centro Commerciale Emisfero di Perugia (via Settevalli) e inizierà con un'opportunità imperdibile per imparare e divertirsi con lo “sport della mente”: dalle 10.00 alle 13.00 i partecipanti avranno la possibilità di approfondire le regole e le strategie di base insieme agli istruttori dell’ASD Scacchi Augusta Perusia. Guidati da esperti scacchisti, i neofiti impareranno le regole base dei pezzi, come si muovono pedoni, cavalli, alfieri, torri, il Re e la Regina, chi gioca per primo, cosa sono le aperture, cosa vuol dire scacco, perché scacco al Re non è scacco matto, ecc.

Dopo la teoria, si passerà alla pratica: i partecipanti potranno sfidare un esperto di scacchi e potranno anche giocare tra loro. Ci saranno tavoli e scacchiere a disposizione di tutti e anche una spettacolare scacchiera gigante!

Nel pomeriggio, dalle 15.30, l'attenzione si sposterà sul Torneo semilampo Under 16, in cui i giovani scacchisti potranno mettere alla prova le proprie abilità e competere per la vittoria. Un'occasione unica per mostrare il proprio talento e confrontarsi con altri giovani appassionati. La sfida si concluderà con l’elezione della Regina e del Re dell’Emisfero di Perugia, con premi per i primi classificati.

Come partecipare

La partecipazione alla manifestazione è gratuita ma è necessario prenotare scrivendo a questa mail: grifetto.88@tiscali.it.

Se siete appassionati di scacchi o se siete semplicemente curiosi di conoscere il gioco di strategia più celebre al mondo, sabato 20 aprile l’Emisfero di Perugia vi aspetta numerosi per una fantastica giornata dedicata agli scacchi! Per imparare, giocare, divertirsi, pensare la propria mossa e naturalmente… fare scacco matto!