Sagra Musicale Umbra, Calvino in musica e parole. Di Paolo: "La scommessa di Calvino sulla letteratura è una perfetta foto del presente"

Un concerto letterario, non un reading. Differenza non solo di termini, ma di impostazione. Spazio alla musica, spazio alle parole. “Viaggiano su binari paralleli, non si sovrappongono. L’una introduce le altre, creando le suggestioni e le sensazioni che sono proprie di ognuna delle Lezioni americane” spiega lo scrittore Paolo Di Paolo, una delle metà del progetto Six Memos, dedicato all’opera di Italo Calvino meglio conosciuta, appunto, come Lezioni americane, l’ultima e incompiuta impresa letteraria dell’autore, scomparso sessantenne nel 1985. L’altra metà è Enrico Bronzi, violoncellista e direttore artistico della Sagra Musicale Umbra. La messa in scena, invece, è curata da Giacomo Pedini.

“È un esperimento artistico che ha l’intenzione di presentare in modo insolito l’opera di Calvino, la sua scommessa sulla letteratura del futuro prossimo, messa nero su bianco da uno scrittore che vedeva il XXI secolo arrivare e, piuttosto che criticare o averne timore, si apre con curiosità a immaginare quello che sarebbe potuto essere la letteratura del futuro” prosegue ancora lo scrittore. Sottolineando come in questa “scommessa” calviniana sulla letteratura ci sia anche una “straordinaria” previsione sulla società contemporanea: “Ipervisibile con la possibilità di decidere come e quando incrementare questa visibilità. Calvino non poteva certo immaginare l’arrivo dei social. E ancora, leggerezza di una società contemporanea che si è distaccata, per esempio, dalle ideologie che in passato era così pregnanti. Poi rapidità, la rapidità degli strumenti che ci accompagnano nella quotidianità, la precisione di tecnica e scienze, la molteplicità che oggi chiamiamo multitasking”.

Insomma, una vera e propria previsione che i fatti hanno dimostrato essere praticamente esatta. Una previsione che Bronzi ha “tradotto” in musica attraverso una selezione di brani scelti da un repertorio vasto tra classico e contemporaneo e che De Paoli accompagna con la lettura di brani di Six Memos che, nell’intenzione dei due artisti, danno conferma di quanto l’esecuzione musicale anticipa. “Un modo diverso di scoprire l’opera di Calvino” nell’anno del secolo dalla nascita dello scrittore che viene proposto mercoledì 13 settembre, alle 18, all’aula magna dell’Università per stranieri.