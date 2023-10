“Luoghi invisibili. La Perugia che si scopre”: al via la nona edizione

Nello splendido scenario delle Logge dell’Arco Etrusco, una delle sette gloriose porte delle mura etrusche della città di Perugia, è stato presentato il programma dell’edizione 2023 di “Luoghi invisibili. La Perugia che si scopre”.

La nona edizione si svolgerà in due fine settimana di ottobre, dal 13 al 15 e dal 20 al 22, con tante novità e belle sorprese dove l’invisibile diventerà visibile.

Verranno aperte le porte di alcuni dei palazzi più identitari della la città con un grande approfondimento sulla storia locale, nota e meno nota. Un evento che vuole rinnovare il patrimonio cittadino partendo da quei luoghi ricchi di storia e d'arte che sono solitamente inaccessibili al pubblico o poco conosciuti.

La vicepresidente dell’Associazione Luoghi Invisibili, Carolina Ansidei di Catrano, ha spiegato che l’iniziativa è nata “con l'intento di andare oltre le visite canoniche per sfruttare il museo diffuso che offre la nostra splendida città”. E ancora: “Grazie al Comune, alle due Università e alla Soprintendenza riusciamo a replicare sempre varie visite ma ogni anno cerchiamo qualcosa di nuovo”.

"L'obiettivo di Luoghi Invisibili - ha rimarcato monsignor Paolo Giulietti - è quello di aiutare i perugini e i turisti a scoprire alcune bellezze nascoste di questa città. Lo facciamo proponendo alcuni luoghi non frequentati o non frequentabili e anche alcuni anniversari. - continua Giulietti - Il prossimo anno, infatti, ricorrono i 100 anni dalla morte di Nicola Morettini, esponente di spicco della famiglia di organari Morettini, che ha lasciato nella nostra città, nella Diocesi ma anche in altre grandi realtà d'Italia, come ad esempio la Basilica di San Pietro, importanti organi”.

Alla presentazione del programma anche l’assessore Gabriele Giottoli che ha portato i saluti del sindaco Andrea Romizi e, a nome dell’amministrazione, ha espresso la soddisfazione di prendere parte a questa manifestazione: “Proprio il luogo in cui ci troviamo oggi, a fianco dell’Arco etrusco ci fa percepire la città antica, la sua forza. Come amministratori siamo chiamati ad averne cura altrimenti rischiamo di dimenticare dove ci troviamo”.

Il programma

Passeggiando tra le vie e le piazze della città di Perugia, gli incontri e le visite ci porteranno a scoprire e raccontare aspetti insoliti e particolari del centro storico. Ci verranno aperte le porte di alcuni palazzi fortemente identitari per la città. Le sale del Comune, nella loro prestigiosa sede di Palazzo dei Priori, faranno da sfondo ad una visita con il "padrone di casa" (domenica 22 ottobre ore 10). Insieme ai padroni di casa in veste di ciceroni, sarà possibile visitare Palazzo Gallenga Stuart, sede dell'Università degli Stranieri di Perugia, con le sue sale settecentesche e la grande aula magna di gusto razionalista (venerdì 13 ottobre ore 14,30). Il Complesso monumentale di San Pietro aprirà le porte per una visita alla scoperta della chiesa perugina per eccellenza, ricca di opere pittoriche che la rendono una delle principali pinacoteche della città (sabato 21 ottobre ore 10). Senza dimenticare poi la Loggia dell’Arco Etrusco (venerdì 20 ottobre ore 10,30) che dalla sede della Sovrintendenza ci aprirà ad uno dei punti panoramici della città.

Un rinnovato spazio sarà dato all'approfondimento di aspetti meno noti della storia locale. Un piccolo convegno sulla ditta di organi della famiglia Morettini, di cui si celebra il bicentenario, si terrà all'interno dell'oratorio della Giustizia, lunedì 23 ottobre alle ore 18 presso la chiesa di San Bernardino, e sarà preceduto da visite guidate volte e riscoprire la presenza di questi affascinanti strumenti all'interno delle chiese della nostra città (domenica 15 ottobre ore 15; venerdì 20 ottobre ore 15,30; sabato 21 ottobre e domenica 22 ottobre ore 10).

Non mancheranno iniziative legate a recuperare lo stretto rapporto tra l'ambiente cittadino e il nostro benessere; una visita dedicata al movimento e al fitness ci porterà tra le vie e le piazze della città (sabato 14 ottobre ore 14,30). Come sempre, secondo la filosofia di Luoghi invisibili, una piccola attenzione sarà rivolta anche ai nostri amici a 4 zampe che ci potranno accompagnare durante una visita cittadina, pensata a misura di zampa (domenica 15 ottobre ore 10,30). Inoltre trekking urbano e visite guidate alla scoperta degli ordini mendicanti (sabato 14 ottobre ore 16,30) e dei luoghi francescani a Perugia (domenica 15 ottobre ore 10).

Tra i classici che tornano a grande richiesta, anche quest’anno, le visite guidate al cimitero monumentale di Perugia (venerdì 13 ottobre ore 15) e alla Casa Massonica di Perugia (sabato 21 ottobre ore 15,30) cui sia aggiunge anche la visita alla Chiesa del Gesù (venerdì 20 ottobre ore 15).