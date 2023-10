CHIESA PERUGINA Tutto il programma degli eventi religiosi e commemorativi per il 1 primo e il 2 novembre

Il primo novembre e il 2 novembre la Chiesa celebra la Solennità di Ognissanti e la Commemorazione di tutti i fedeli defunti. A Perugia l’arcivescovo mons. Ivan Maffeis, il vicario generale don Simone Sorbaioli e il parroco di Santa Maria Assunta in Casaglia don Fabrizio Crocioni, nel cui territorio insiste il Cimitero Monumentale e di Monterone, presiederanno le celebrazioni eucaristiche animate dai membri delle Confraternite del Santissimo Sacramento e della Misericordia di Perugia.

PROGRAMMA - Mercoledì 1° novembre, alle ore 11.00, nella chiesa del Cimitero Monumentale, la celebrazione presieduta dall’arcivescovo con al termine il rito della benedizione per tutti i fedeli defunti; celebrazione preceduta dalla preghiera del S. Rosario (ore 10.30) e dalla S. Messa (ore 8.30) nella chiesa di Monterone.

Giovedì 2 novembre, alle ore 10.00, nella chiesa di Monterone, la celebrazione presieduta dal vicario generale e nel pomeriggio (ore 15.30), la S. Messa della Confraternita della Misericordia, nella chiesa del Cimitero Monumentale.

Sempre nel pomeriggio (ore 18.00), nella cattedrale di San Lorenzo, l’arcivescovo presiederà la celebrazione in memoria dei suoi predecessori defunti con al termine il rito della benedizione delle loro tombe, presso la cripta del duomo, dove i fedeli potranno raccogliersi in preghiera. Sempre in Cattedrale, il 1° e il 2 novembre, saranno celebrate le S. Messe con il seguente orario: 8.00, 11.00 e 18.00.