Quella "Giovinezza" rubata dalla guerra: il romanzo di Giuliano Giubilei

“Giovinezza” è il romanzo di una storia che non era stata ancora scritta: l’interminabile calvario dei “Pow”, i 650mila “Prisoner of War” italiani che marcirono per cinque/sei anni nei campi di prigionia inglesi e americani sparsi nel mondo. "Giovinezza" è il libro di Giuliano Giubilei, volto storico del Tg3.

Il libro, spiega, è "una storia liberamente ispirata alle vicende della mia famiglia, ma saldamente ancorata ai fatti accaduti". Protagonisti sono quattro fratelli che si trovano tutti, quasi contemporaneamente, in guerra. Due di loro conosceranno la durezza della prigionia, un altro i crimini di guerra compiuti dagli italiani nei Balcani, un altro ancora la scelta della Resistenza.

"Ma tutti avevano un destino comune: Mussolini aveva sequestrato la loro giovinezza, mandandoli a combattere, come milioni di altri giovani italiani, una guerra che non potevano vincere. Sangue, morte, prigionia: questo fu il prezzo pagato da un’intera generazione al mostruoso e cinico progetto del duce".