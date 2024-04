Alla scoperta di corso Garibaldi tra la Chiesa di Sant'Agostino e San Matteo degli Armeni

Durante il prossimo fine settimana, è prevista una visita guidata che permetterà ai partecipanti di esplorare corso Garibaldi, noto anche come Borgo d'Oro. L'evento si terrà sabato 13 e domenica 14 aprile, con inizio alle 15.

La visita è organizzata in collaborazione con la Galleria Nazionale dell'Umbria, Isola San Lorenzo e la Diocesi di Perugia-Città della Pieve e si inserisce in una serie di itinerari che hanno l'intento di far conoscere l'arte del Duecento.

Il percorso prevede una tappa alla chiesa di Sant'Agostino per ammirare gli affreschi del Trecento e si snoda attraverso un itinerario che tocca chiese, monasteri e piazze risalenti al Medioevo. La conclusione del tour avviene con l'accesso esclusivo alla chiesa di San Matteo degli Armeni, dove si possono ammirare alcuni tra i più antichi affreschi di Perugia.

Particolare attenzione sarà dedicata alla figura di San Leonardo, raffigurato come liberatore dei prigionieri e venerato dalla comunità armena.

La durata della visita è di un'ora e mezza ed è necessario prenotare in anticipo per partecipare.