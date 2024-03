Arriva la Pasqua delle meraviglie all’Emisfero di Perugia

Arriva la Pasqua ed è subito tempo di festeggiare! A Perugia quest’anno si celebra l’arrivo delle feste con tanti eventi da favola che faranno felici tutti i bambini.

Pasqua al Centro Commerciale Emisfero

Gli imperdibili eventi si terranno al Centro Commerciale Emisfero (via Settevalli). Si comincia sabato 23 marzo con la "Pasqua nel paese delle meraviglie": un’area allestita in Galleria dove i più piccoli potranno giocare insieme ai buffi personaggi del mondo di Alice. Dallo spettacolo di bolle di sapone del Brucaliffo alle partite di Croquet con la Regina di Cuori, ci sarà da divertirsi! E ci sarà spazio anche per l’immancabile truccabimbi e per un tocco di dolcezza, con golosi ovetti in omaggio per tutti.

Si proseguirà domenica 24, questa volta tutti al lavoro con il “Laboratuovo”: un laboratorio creativo dedicato ai bambini per imparare a decorare uova di Pasqua insieme a simpatici animatori.

Sabato 30 gran finale con gli “Happy Easter Games”: un pomeriggio di giochi e animazioni pasquali come centra l’uovo, il tris pasquale, il tiro all’uovo e il memory. Per concludere in bellezza, non mancheranno golosi ovetti di cioccolato in omaggio. La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita.

Aspettando la Pasqua, al Centro Commerciale Emisfero, la festa è già cominciata: il 23, 24 e 30 marzo in Galleria troverete tante attività per i bimbi e belle sorprese per tutta la famiglia! Qui maggiori informazioni.