Nati per Leggere Umbria 2024: un incontro per promuovere la lettura e la salute dei bambini

Leggere in famiglia è un’attività che può portare numerosi benefici alla salute, all’educazione e al benessere dei più piccoli. Per approfondire questo tema, il 26 gennaio a Perugia, al Salone d’Onore di Palazzo Donini, a partire dalle 9.30, si terrà l’iniziativa “I bambini e le famiglie in testa, verso la nuova programmazione di Nati per Leggere Umbria 2024”.

L’incontro, organizzato dai Servizi Cultura, Salute e Istruzione della Regione Umbria in collaborazione con l’AIB Umbria, l’Associazione culturale pediatri Umbria, l’ufficio Scolastico regionale per l’Umbria e la Scuola Polo Itet Aldo Capitini, è rivolto a educatori degli asili nido, insegnanti delle scuole dell’infanzia, bibliotecari, pediatri, ostetriche, referenti delle Zone sociali del Tavolo interistituzionale per la lettura, volontari di Nati per leggere e associazioni dei genitori.

All’incontro parteciperà anche il dottor Giorgio Tamburlini, presidente del Centro della salute del bambino di Trieste e tra i fondatori del programma nazionale Nati per Leggere.

L’obiettivo è duplice, da un lato, rafforzare la rete NpL Umbria come sistema integrato, coinvolgendo maggiormente gli asili nido e le scuole dell’infanzia nei Patti locali per la lettura. Dall'altro lato, comunicare gli obiettivi della legge regionale “13/2023” sul sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia fino a sei anni di età, illustrando l’approccio olistico e interdisciplinare alla salute dei bambini e delle loro famiglie, le azioni di promozione della lettura inserite nel Piano della prevenzione 2020/2025, i risultati del Sistema di Sorveglianza 0-2 sui principali determinanti di salute del bambino e i dati dei bilanci di salute dei pediatri di libera scelta.