Foligno, a Sassovivo il 1° campionato regionale di mountain bike el Centro Sportivo Italiano Umbria

Appuntamento con il ciclismo fuori strada. Sabato 30 ottobre, il Centro Sportivo Italiano Umbria organizza il 1° Campionato Regionale di Mountain Bike, a Sassovivo (Foligno). La manifestazione vuole essere un trampolino di lancio per costruire nel 2023 un vero e proprio circuito di Mountain Bike che possa coinvolgere tutti i Comitati provinciali.

Per prepararsi a tale evento, il Csi ha attivato, dagli inizi di settembre, un corso di giudici di ciclismo che si è concluso sabato 8 ottobre. Sono ben 6 i nuovi giudici di ciclismo che il Csi metterà in campo il 30 ottobre per questa prima e grande manifestazione di Mountain Bike.

In Umbria, il Centro Sportivo Italiano è presente con i comitati di Foligno, Gubbio, Perugia e Terni, ognuno dei quali organizza le sue attività con particolare vivacità ed entusiasmo, coinvolgendo molti giovani.

Il CSI Umbria che conta più di 20.000 iscritti è sempre in movimento per programmare numerose iniziative per appassionare ed entusiasmare i giovani. Una novità importante è quella della figura di un promotore sportivo. Il Presidente del CSI Umbria, Alessandro Rossi, ha sottolineato: “In questa stagione ci possiamo avvalere di una figura come quella del promotore sportivo, che ci possa permettere di fare quel salto di qualità ed iniziare a proporre il nostro modo di fare sport e promozione verso discipline sportive nuove. Tanti i settori individuati e diversi tra di loro, dal padel alla ginnastica artistica, dal karate all’atletica, dalla ginnastica ritmica al ciclismo”.