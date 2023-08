Marsciano, un fine d'estate con il botto: Marsciano Vintage si torna agli anni ’20 e ’50 e a Spina la rievocazione storica

Il centro storico di Marsciano ospita il festival Marsciano Vintage per un viaggio tra gli anni ’20 e ’50 del secolo scorso. A Spina, invece, si torna nel 1400 con la seconda edizione del corteo storico e della rievocazione medievale Sabato 26 agosto nel territorio di Marsciano sono in programma due eventi che accompagneranno cittadini e turisti a fare un tuffo nel passato. Si ritorna al periodo tra gli anni 20’ e 50’ del secolo scorso con la prima edizione del festival Marsciano Vintage. A partire dalle ore 18.00, e fino a tarda notte, il centro storico di Marsciano si cala nelle atmosfere di quegli anni con spettacoli, musica, performance e una ricca offerta enogastronomica.

Non mancheranno anche tante occasioni per lo shopping con le attività commerciali aperte fino alle ore 22.00 e mercatini vintage per le vie del centro cittadino. La manifestazione vedrà anche la partecipazione di alcune scuole di ballo che hanno sposato l’iniziativa e saranno pronte a coinvolgere tutti in danze al ritmo dello swing. L’evento, nato da una idea del Comune di Marsciano, si è concretizzato grazie al lavoro dell’associazione Pro-verde Via Larga e della Confcommercio di Marsciano che ha portato al fondamentale coinvolgimento del tessuto commerciale del centro cittadino.

È invece un passato molto più remoto quello che propone Spina 1400. A partire dalle ore 19.00, nella splendida cornice del castello della frazione marscianese, va in scena il corteo storico e la rievocazione di alcuni episodi della storia medievale locale. L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, è promossa dalla Pro-Loco di Spina in collaborazione con le associazioni della frazione e, di fatto, con la partecipazione attiva di tutta la comunità. A caratterizzare l’evento sarà anche la presenza del Magnifico Rione di Porta Eburnea, vincitore del Palio 2023 di Perugia 1416, e del Rione Centro storico La Regina del Palio delle Barche di Passignano sul Trasimeno.

Nel corso della serata si svolgeranno concerti di musica medievale e musica anni ‘80/’90. Spazio anche alla degustazione di prodotti tipici con la presenza di tre taverne e un’osteria. È consigliata la prenotazione contattando i seguenti recapiti: 3933320403 – 3923923841 – 3485232334.