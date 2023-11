Il Centro Studi Americanistici di Perugia: una finestra sulle culture delle Americhe

Una biblioteca, un museo e un centro di documentazione. Una piccola, accogliente e gioiosa arteria delle Americhe nel centro storico della città di Perugia. È il Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano”, il Csaca, che oggi, venerdì 10 novembre, ha aperto le sue porte al pubblico con una cerimonia inaugurale presieduta da Romolo Santoni, il dinamico e brioso presidente del Csaca che ha accolto con entusiasmo i tanti visitatori.

Insieme a Santoni anche il primo cittadino di Perugia Andrea Romizi, legato a questo particolare luogo per una vicenda personale che ha fatto sorridere tutti i presenti: “Il rapporto con Romolo è un rapporto di amore odio. Amore per il lavoro che manda avanti ogni giorno, odio perché ha portato mio fratello molto lontano da Perugia. - spiega con affetto Romizi - Ho un gemello che ha deciso di viaggiare per il mondo e quando lavorava in Spagna l’università lo mandò qui in occasione di un convegno del circolo Amerindiano dove conobbe sua moglie, brasiliana, che lo portò appunto in Brasile”.

Il Csaca è nato a Perugia nel non troppo lontano 1977, “Il 4 maggio alle 4 del pomeriggio” scherza Santoni. Quella inaugurata oggi è la nuova sede del centro e ospita la Biblioteca Specializzata in Americanistica “Tullio Seppilli” con circa 40.000 volumi.

Oltre alla biblioteca è presente la mostra “Intrecci” con oggetti e artefatti provenienti dal patrimonio museale del Csaca che dagli Inuit ai popoli del Cono sud, passando per quelli amazzonici, ripercorre gli intrecci di forme, materiali e identità dell’intero continente americano. Inoltre un bellissimo e coloratissimo altare dei morti allestito in occasione del “Dia de los Muertos” accoglie il visitatore.

Questo spazio aperto, guidato da Santoni e da i suoi numerosi collaboratori, è un’associazione di americanisti impegnati nello studio scientifico e nella diffusione delle culture sviluppatesi in tutto il continente americano, in una prospettiva multidisciplinare antropologica, archeologica, storica, artistica e politica.

L’attività svolta si sviluppa lungo due linee guida principali quali la ricerca scientifica e la divulgazione delle culture delle Americhe, nonché la promozione di progetti di cooperazione internazionale, raccolte di fondi e l’educazione all’interculturalità, a sostegno anche delle lotte condotte dai popoli delle Americhe per la loro sopravvivenza.

“Dopo aver visitato la vecchia sede di via Guardabassi sono rimasto affascinato dalla grandezza e dalla vastità del materiale del Centro Studi. Tutta quella ricchezza non poteva rimanere in spazi angusti, ecco perché abbiamo pensato di proporre i locali di via Fratti, nel frattempo liberatisi. Credo che oggi, grazie ad un perfetto allestimento, questi luoghi abbiano trovato una loro giusta valorizzazione” ha concluso Romizi.

Il Csaca è un luogo di incontro, di scambio e di conoscenza, che offre ai visitatori la possibilità di approfondire le diverse sfaccettature delle Americhe dal passato al presente. Un patrimonio culturale unico e prezioso, che merita di essere valorizzato e condiviso per scoprire le ricchezze di un continente multiforme e affascinante.