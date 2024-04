I love my pet: un weekend a 4 zampe all’Emisfero di Perugia

Segnate le date sul calendario: sabato 13 e domenica 14 aprile arriva a Perugia un imperdibile weekend dedicato ai nostri amati amici a 4 zampe, l’evento, dal titolo “I love My Pet”, vedrà susseguirsi nel corso delle due giornate tantissime e interessanti attività per grandi, piccini e, ovviamente, i nostri fedeli amici pelosi.

I love My Pet al Centro Commerciale Emisfero di Perugia

L’iniziativa è promossa dal Centro Commerciale Emisfero di Perugia (via Settevalli) ed è partita sui canali social del centro qualche settimana fa, con l’invito ad inviare una simpatica foto del proprio cane: tra tutti i partecipanti sono state selezionate 15 “Pet star”, che saranno protagoniste della consegna degli attestati in qualità di testimonial dell’evento e parteciperanno ad una divertente sfilata sabato 13 nel pomeriggio. Ma il programma prevede anche tante altre iniziative dedicate ai migliori amici dell’uomo.

Le attività

A disposizione del pubblico, sia sabato 13 che domenica 14 aprile, un fantastico Pet Corner, una postazione per scattare tante foto a tutti i padroni con il loro amato fido. La foto verrà stampata e consegnata subito in omaggio in ricordo di questo weekend all’insegna dell’amore per i nostri pet!

E non è finita qui: il 13 aprile dalle ore 16.00 presenti anche tanti stand delle associazioni e delle realtà legate al benessere del cane, esibizioni di agility dog con i centri cinofili del territorio, una simpatica sfilata dei cani presenti con i loro padroni e la proclamazione dei testimonial simbolici dell’evento. Attivo anche il laboratorio di zooantropologia didattica a cura del medico veterinario Cristiana Matteocci, esperta del comportamento di cani e gatti. Allo stand della Dr.ssa Matteocci bambini e ragazzi potranno invece vivere una meravigliosa esperienza e conoscere tutti i segreti del loro cane o gatto. Al termine dell’evento un gustoso Pet Aperitivo, un momento dove i nostri piccoli grandi amici potranno assaporare prelibati snack dedicati a loro, e i padroni umani godersi le sfiziosità preparate per l’occasione dai bar del centro.

Queste sono solo alcune delle iniziative di “I love My Pet”, l’evento dedicato agli amici a 4 zampe che si svolgerà il 13 e il 14 aprile all’Emisfero di Perugia. Se avete un cane o semplicemente se amate gli animali, non potete mancare!

