A Perugia i venerdì sera di aprile sono all'insegna della musica live e aperitivi gratis

Arrivano nel cuore di Perugia degli strepitosi venerdì sera all'insegna della musica live e squisiti aperitivi gratis! Un evento pensato per far vivere sempre di più un rinomato centro commerciale della città come punto di ritrovo e socialità, un luogo in cui la musica ed il cibo si fondono all’unisono in una incantevole atmosfera piena di buone vibrazioni e di delizie per il palato.

Collestrada Food Friday Night

Ad aprile, il venerdì sera l’appuntamento è a Collestrada (via della Valtiera, 181): musica live, aperitivo gratuito ed una vasta offerta ristorativa a disposizione dei clienti del centro commerciale fino alle ore 22.00. Collestrada diventa così il palcoscenico del parallelismo armonico tra la musica, combinazione di note che si suonano assieme per sensibilizzare l’anima, e la cucina, mescolanza di ingredienti che si fondono insieme per soddisfare i gusti più raffinati.

Il programma

Ben quattro venerdì sera all’insegna del divertimento e delle forti emozioni si profilano al Centro Commerciale Collestrada, che dalle ore 19.00 offrirà gratuitamente a tutti i propri clienti un aperitivo e tanta musica live... ma non solo! Tanti vantaggi esclusivi per una cena indimenticabile.

Di seguito il programma nel dettaglio:

Venerdì 5 aprile - Dee Radio. La cover band a 360° che suona musica Pop, Funky, Rock, House e Reggaeton.

Venerdì 12 aprile - Luca Sax E DJ Raffaele Porzi. Un viaggio musicale che farà rivivere forti emozioni attraverso i successi che uniscono diverse generazioni.

Venerdì 19 aprile - Animakom Vasco Tribute Band. I più grandi successi di Vasco Rossi amati da tutte le generazioni.

Venerdì 26 aprile - Loris Blond Band. Un tuffo negli anni ’90 per un’emozione unica.

Insomma, intrattenimento e divertimento assicurato a Collestrada, teatro di esperienze ed emozioni per trascorrere alcune serate insieme agli amici in modo spensierato! Qui tutte le informazioni.