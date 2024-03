Expo Casa 2024, record di visitatori per i 40 anni della manifestazione

Per Expo Casa il primo weekend dell’edizione dei 40 anni si è caratterizzato subito all’insegna della soddisfazione di operatori (180 gli stand) e visitatori che numerosi, per uno dei migliori inizi di sempre per quanto riguarda le presenze, sabato e domenica sono arrivati all’Umbriafiere di Bastia Umbra per cercare tra le oltre 5mila soluzioni per arredare, costruire e ristrutturare.

Sono inoltre tante le novità per quella che si sta delineando come una vera e propria esperienza immersiva nel presente ma soprattutto nel futuro dell'abitare. Expo Casa 2024 infatti, secondo le intenzioni degli organizzatori di Epta Confcommercio Umbria, non è solo lo spazio in cui trovare soluzioni pratiche, sostenibili e sicure per le proprie abitazioni, ma l’evento per compiere un’esperienza in cui ognuno può fermarsi a riflettere sulla casa come bene primario, uno spazio in cui riposarsi, un luogo di relazioni affettive, dove essere sempre se stessi.

Non a caso quindi il percorso espositivo, subito dopo l’ingresso, si apre con un’installazione immersiva composta da tre bolle trasparenti circondate da una scenografia che ricorda lo spazio naturale. Ogni bolla ospita un possibile ambiente della casa realizzato con la collaborazione di alcuni espositori di Expo Casa: una camera da letto, una sala da pranzo e una zona relax. In questo spazio ogni visitatore è così chiamato a fermarsi e riflettere sul significato che quella zona della propria casa assume per il proprio essere.

“In questa edizione – afferma il presidente Epta Aldo Amoni – dedichiamo particolare attenzione alla ritrovata connessione uomo-ambiente e agli aspetti psicologici e sociali dell’abitare, con uno sguardo attento alla riscoperta dell’ambiente collinare come rifugio dalla frenesia della vita moderna e come spazio da dedicare alla riflessione e alla contemplazione”.

Anche nei 4 padiglioni sono tante le novità che si potranno esplorare caratterizzate da una fusione di stili, un approccio green attraverso l’impiego di materiali sostenibili ed eco-friendly, la creazione di spazi flessibili e multifunzione, tutto declinato grazie ad Expo Casa in tante modalità diverse, innovative e sorprendenti.