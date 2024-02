Carnevale, la parata del Quasar posticipata per il maltempo

È stata posticipata, causa maltempo, la ‘Quasar Carnival Parade’ nell’ambito del ‘Carnevale da sogno’ al Quasar Village di Corciano, prevista per domenica 11 febbraio. L’evento, se le condizioni meteo lo consentiranno, si svolgerà sabato 17 febbraio.

Il programma prevede, in diversi momenti della giornata, organizzata dall’Associazione Carnevale i Rioni, alle 11.30, 16 e 18, l’esposizione e la sfilata dei carri allegorici del Carnevale di San Sisto 2024. Alle 15.30, inoltre, prenderà il via una grande festa di carnevale per bambini e famiglie con intrattenimento e baby dance, parata di mascotte, teatrino interattivo di Bing, spettacolo di bolle e tantissime soprese