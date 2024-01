Salute in piazza, screening gratuiti per la prevenzione cardiovascolare

Da sabato 27 gennaio torna l’appuntamento annuale con “Salute in piazza”, la campagna di prevenzione realizzata da Cisom Corpo Italiano Soccorso Ordine di Malta in collaborazione con Afas, l’azienda speciale delle farmacie comunali di Perugia, che mette a disposizione dei cittadini screening gratuiti di diversi parametri come pressione arteriosa, glicemia, colesterolemia totale e indice di massa corporea.

Il primo appuntamento sarà al Centro commerciale Emisfero, in via Fiesole a Perugia, per l’intera giornata di sabato, dalle 9,30 alle 19,00. Nei pressi della farmacia Afas 8, all’interno della galleria centrale, saranno a disposizione dei cittadini alcuni medici e volontari di Cisom e un farmacista Afas, che oltre ad effettuare gratuitamente le misurazioni, saranno a disposizione per fornire informazioni e rispondere alle domande dei partecipanti.

La campagna “Salute in piazza”, nata nel 2018, intende sensibilizzare i cittadini all’importanza della prevenzione, in particolare, per quanto riguarda le patologie cardiovascolari. Dopo l’appuntamento dell’ultimo sabato di gennaio, l’iniziativa proseguirà per tutto il 2024 con un appuntamento al mese (due nel mese di maggio), il sabato mattina e pomeriggio. Questo il calendario della campagna “Salute in piazza”: il 17 febbraio, 30 marzo e 20 aprile, quindi il 25 maggio dalle 9,30 alle 19,00 si rinnova l’appuntamento presso la farmacia Afas 8 del Centro commerciale Emisfero di Perugia, l’11 maggio pomeriggio nell’area adiacente la farmacia Afas 2 di via Giovan Battista Pergolesi, 6 a San Sisto. Sabato 8 giugno pomeriggio la Salute in piazza fa tappa a Ponte San Giovanni, presso la farmacia Afas 3, in via della Scuola 94, per spostarsi a San Feliciano, il 20 luglio per l’intera giornata, in occasione della Festa del Giacchio e a Todi il 24 agosto durante il Todi Festival. Il 14 settembre, quindi, la campagna di prevenzione torna a Perugia, alla farmacia 4 di San Marco (Strada Perugia - San Marco 85H), per chiudere l’anno di nuovo al centro commerciale Emisfero rispettivamente il 26 ottobre, il 30 novembre e il 21 dicembre mattina e pomeriggio.

In tutte queste occasioni gli screening saranno gratuiti e senza prenotazione. Per coloro che vogliano sottoporsi alle rilevazioni sarà sufficiente recarsi presso le postazioni allestite negli orari indicati.

“L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce Malattie Non Trasmissibili (NCD ) quelle patologie croniche a lungo decorso che derivano da una combinazione di fattori genetici, fisiologici, ambientali e comportamentali. - spiega il capogruppo CISOM Perugia, Marco Laurenti - Dal punto di vista socioeconomico le malattie non trasmissibili minacciano i progressi per raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che include anche quello di ridurre i decessi prematuri da NCD di un terzo entro il 2030. Per dare anche noi un contributo, - aggiunge Laurenti - ci siamo riproposti di eseguire una regolare attività di screening volta ad identificare precocemente i fattori di rischio e i principali sintomi delle patologie descritte: pressione arteriosa, glicemia e colesterolo, suggerire stili di vita sani e informare sui rischi connessi a quelli cattivi. L’esperienza pregressa ha messo in evidenza come un format semplice, una generosa predisposizione all’ascolto, il dialogo, la costruzione e individuazione di reti professionali e sociali, la divulgazione di servizi messi a disposizione del cittadino, - ha concluso - siano la chiave di volta per mitigare, nel nostro piccolo, un disagio socialmente latente ma di rilevante impatto.”

“Con piacere rinnoviamo anche per il 2024 la collaborazione con CISOM per la campagna “Salute in piazza” mettendo a disposizione la professionalità dei nostri farmacisti e l’accoglienza delle farmacie comunali. - spiegano il Presidente di AFAS, Francesco Diotallevi e il Direttore Generale Raimondo Cerquiglini - Poter contribuire alla conoscenza e prevenzione dei fattori di rischio delle patologie cardiovascolari, così come di altre malattie invalidanti, è tra gli obiettivi principali di AFAS. Per questo, -hanno concluso- siamo attivi nell’organizzare e partecipare a iniziative di sensibilizzazione e prevenzione come questa, sia nel fornire le informazioni e il supporto necessario direttamente in farmacia, dove le rilevazioni di peso corporeo, colesterolo e glicemia possono essere effettuate gratuitamente su richiesta, da parte di tutti i cittadini.”

La campagna “Salute in piazza” è realizzata da CISOM con il patrocinio di Comune di Perugia, Comune di Magione, Ordine TSRM PSTRP Perugia - Terni e OPI Perugia, e con la collaborazione, oltre che di AFAS, del Centro Commerciale Emisfero, AVPDU - Associazione di Volontariato Piede Diabetico Umbria, Pic Solution e Crabion - Centro Ricerche Analisi Biochimiche Specialistiche