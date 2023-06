Alchemika: il festival di teatro di strada e cirque nouveau dove sognare rimanendo svegli

Via della Viola e via Cartolari, nel centro storico di Perugia, si preparano per Alchemika il festival di teatro di strada e cirque nouveau. Non è ancora iniziato e già si respira aria di festa, gli addobbi sono stati appesi e gli organizzatori dell’evento, l'associazione Fiorivano le Viole, sono a lavoro.

Giocolieri, danzatori, musicisti e artisti riempiranno le due vie nei giorni di sabato 16 e di domenica 18 giugno. Venerdì 16, a partire dalle 17.00, ci sarà una piccola anteprima del festival, non troppo piccola in realtà, visto la mole di eventi. Dal laboratorio di circo al seminario di Anima Lab Onlus, dallo spettacolo di danza africana al grande appuntamento serale con il gruppo musicale Hip Hop Assalti Frontali.

Sabato si entra nel vivo del programma che avrà tutto ciò che serve per trasformarsi in un fine settimana all’insegna della magia, per grandi e piccoli. Il festival, nato ormai dieci anni fa, si svolge in un quartiere pieno d’arte e condivisione e che per l’occasione si arricchirà ancora di più, con mercatini artigianali, saltimbanchi e burattinai. Le strade e le piazze diventeranno una trasposizione onirica dove tutti i cittadini potranno sognare rimanendo svegli.

Programma

Anteprima Venerdì 16

17.00-19.00 Chiostro Del Méliès - Collettivo Spectra -I Laboratorio Di Circo Gratuito

19.00 Piccolo Auditorium Balena - Femminino Sacro I Seminario - Gratuito Di Anima Lad Onlus

19.30 Piazza Delle 500 - Danza Africana Perugia

21.00 - Piazza Delle 500 - Assalti Frontali Rap/Hip Hop

Sabato 17

16.00 - Parata Con Anarchia Ritmica E Circo Instabile - Partenza Da Via Cartolari 26

17.00 - Piazza Matteotti - Football Show - Vicino Coop Le Delizie

18.00 -The Gipsy Marionettist (Piazza Del Duca) - Vero Amore (Piazza Delle 500) - Dom Urban Drummer (Largo Paolo Vinti)

19.00 Football Show (Piazza Del Duca) - Il Sogno (Piazza Delle 500) - Cronopia Contorsiones (Largo Paolo Vinti)

20.00 - The Gipsy Marionettist (Piazza Del Duca) - Vero Amore (Piazza Delle 500) - Dom Urban Drummer (Largo Paolo Vinti)

21.00 - Football Show (Piazza Del Duca) - Il Sogno (Piazza Delle 500) - Cronopia Contorsiones (Largo Paolo Vinti)

22.00 - Prototipo (Piazza Delle 500)

Domenica 18

16.00 - Parata Con Anarchia Ritmica E Circo Instabile - Partenza Da Via Cartolari 26

17.00 - Dom Urban Drummer (Piazza Del Duca) - Football Show (Largo Paolo Vinti)

18.00 - Vero Amore (Piazza Del Duca) - Cronopia Contorsiones (Piazza Delle 500) - The Gipsy Marionettist (Largo Paolo Vinti)

19.00 - Il Sogno (Piazza Del Duca) - Football Show (Piazza Delle 500) - Voilà (Largo Paolo Vinti)

20.00 - Drumbo Drummer (Piazza Del Duca) - Cronopia Contorsiones (Piazza Delle 500) - Vero Amore (Largo Paolo Vinti)

21.00 - Il Sogno (Piazza Del Duca) - Voilà (Piazza Delle 500) - The Gipsy Marionettist (Largo Paolo Vinti)

22.00 - Oma - Orchestra Multietnica Di Arezzo (Piazza Delle 500)

Mercatino Artigianale Sabato E Domenica Dalle 16 Alle 24