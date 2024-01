Usl Umbria 1, la denuncia dei sindacati sull'appalto: "Pronti alla mobilitazione"

I sindacati sollevano un nuovo caso nel mondo della sanità. "Cosa sta succedendo nell’appalto per la gestione logistica dei pazienti nella USL Umbria 1?", scrivono Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti dell’Umbria. Secondo la denuncia ci sarebbe un "netto peggioramento delle condizioni di lavoro, con una riduzione drastica degli orari, per gli addetti di questo servizio fondamentale per la sanità umbra, con inevitabili ricadute sulla qualità dell’assistenza offerta ai pazienti".

E ancora: "Parliamo di lavoratrici e lavoratori in appalto che si occupano sia del trasporto di pazienti, anche in situazioni delicate, che di farmaci, referti e altro materiale sanitario - spiegano Vasco Cajarelli (Filcams Cgil), Valerio Natili (Fisascat Cisl) e Stefano Cecchetti (Uiltrasporti) - che ormai da un anno stanno vedendo una riduzione delle proprie ore di lavoro, in certi casi fino al 50%, che produce un effetto negativo sia sulla capacità reddituale dei lavoratori stessi, che sul servizio. Una situazione per la quale è necessario un intervento immediato in primo luogo della stazione appaltante pubblica e poi dell’azienda".

I sindacati, evidenzia la nota, "chiederanno un incontro congiunto per risolvere questa criticità". E ancora: "In mancanza di risposte rapide e adeguate - concludono i sindacati - ci riserviamo di promuovere iniziative di lotta a difesa dei diritti di lavoratrici, lavoratori e utenti".