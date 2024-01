Umbriacon, la prima e fortunata edizione di un evento da sogno: due giorni di festa tra fumetti, giochi e musica

Un microcosmo pop, un luogo magico ed eclettico, un mondo per sognatori e per viaggiatori. In tutto questo si sono trasformati i padiglioni di Umbria Fiere che, nel fine settimana appena trascorso, hanno ospitato la prima e fortunata edizione di Umbriacon. Una manifestazione che ha attratto tantissimi visitatori di tutte le età, appassionati di fumetto, gioco, musica e arte.



L’evento, inaugurato dalla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, dal sindaco di Bastia Umbra, Paola Lungarotti e da Federico Piermaria, direttore artistico di Umbriacon, ha ospitato editori, influencer, cosplayer e collezionisti, dimostrando il grande potenziale creativo e aggregativo del mondo giovanile nel cuore verde d’Italia.

I numeri della manifestazione non possono che confermarne il successo con oltre 100 espositori, 20 maestri dell’illustrazione in Artist Alley e più di 30 editori tra fumetti e giochi.

Umbriacon, che si è svolta il 20 e il 21 gennaio, ha accolto ospiti d’eccezione come Maccio Capatonda e Dario Moccia, che hanno fatto ridere il pubblico con le loro battute e i loro sketch, Cristina d'Avena e Giorgio Vanni che hanno cantato le sigle indimenticabili dei cartoni animati, e poi ancora Kevin Eastman, David Lloyd e Dave McKean, autori di opere celebri come le Tartarughe Ninja, V per Vendetta e Sandman, che hanno firmato autografi e dediche personalizzate ai loro fan.

Un'occasione impiegata anche per valorizzare le realtà locali, le associazioni e le iniziative culturali e ludiche della regione. Più di cento tavoli sono stati dedicati ai giochi di ruolo e da tavolo, tra cui il mitico Dungeons & Dragons, protagonista di una mostra con pezzi rari e preziosi.

Essendo una prima edizione ha suscitato grande entusiasmo e stupore tra i partecipanti che hanno potuto assistere a moltissimi eventi e incontrare personaggi del settore con grande seguito. Gli stand erano tanti e ben organizzati e inoltre erano presenti case editrici di grande qualità. I camerini per i cosplayer hanno rappresentato una gradita sorpresa.

A far vibrare i cuori dei visitatori dunque, non solo i giochi da ruolo, gli innumerevoli gadget e gli splendidi fumetti, ma anche il cosplay, l’affascinante arte di trasformarsi nei propri eroi preferiti. Tra le centinaia di appassionati che hanno popolato i padiglioni con i loro costumi e le loro riproduzioni fedeli, spiccavano i membri del Star Wars Club Perugia, che hanno regalato spettacolari duelli con le spade laser e altri effetti speciali. Il pubblico ha apprezzato la varietà e la qualità dei cosplayer, che spaziavano dai personaggi Marvel ai protagonisti di storie fantasy, dalla fantascienza ai pirati dei Caraibi.

Forti del grande successo dell’edizione, gli organizzatori sono intenzionati a proseguire sulla strada intrapresa con future edizioni che mireranno a crescere ancora e a coinvolgere un numero sempre superiore di ospiti e di partecipanti.