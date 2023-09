Abbonamento speciale per gli universitari, ecco perche tutto non è perduto: Regione e Università fanno i conti

L'abbonamento speciale - a 60 euro - per tutti i mezzi urbani ed extraurbani da destinare agli studenti universitari resta al centro del dibattito politico-amministrativo regionale. Famiglie e associazioni studentesche, da destra a sinistra, lo chiedono a gran voce anche se non ha raggiunto l'anno passato il numero sufficiente di iscritti per renderlo economicamente sostenibile. Bus Italia ne farebbe molto a meno e infatti cerca di evitare di entrare nel dibattito. Mentre Regione e Università non ci hanno ancora rinunciato e provano l'ultimo tentativo per riconfermarlo nel 2024. Non a caso questo mattina a Palazzo Donini c'è stata una riunione tra la Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, l’assessore regionale ai trasporti, Enrico Melasecche, il Magnifico Rettore dell’Università di Perugia, Maurizio Oliviero, il Direttore Generale dell’Università per Stranieri, Giuliano de Stefani e il Commissario straordinario Adisu, Luigi Rossetti.

Tutti hanno ribadito che l'abbonamento speciale per universitari è un'iniziativa ad alto valore sociale, in linea con la sostenibilità ambientale e rispondente alle politiche sul diritto allo studio. Ma c'è un ma. Anzi di ma ce ne sono di più per un certo rinnovo: Regione e Università chiedono sia il rinnovo da parte del Governo nazionale del bonus trasporti che una proposta migliorativa rispetto alla precedente da parte di Busitalia. Due elementi fondamentali ai fine della futura convenzione.

La presidente Tesei ha preso l’impegno di contattare l’Amministratore delegato di Busitalia allo scopo di indire un tavolo per la chiusura della convenzione 22-23 ed il rinnovo della sperimentazione per il 23-24. Tradotto: nulla è perduto ma il rinnovo dell'abbonamento è ancora lontano. La sperimentazione (anno accademico 2022-23) aveva raggiunto i 12.500 abbonati sui 15mila ipotizzati.