Turismo, un successo che traina tutta la regione

Il turismo, grazie anche all'aeroporto. Il manifatturiero e poi l'edilizia. Settori che vanno e trainano la regione.

"Una significativa crescita del fatturato nei primi nove mesi dell’anno, anche per effetto del marcato incremento dei prezzi di vendita”. È quanto evidenzia l’indagine presso le industrie della regione da parte della Banca d’Italia che ha reso noto oggi l’Aggiornamento congiunturale.

Nella manifattura, “l’espansione dell’attività produttiva e del fatturato ha interessato tutti i principali comparti; come nel 2021 le esportazioni sono aumentate. E in particolare, del 34,7% nel primo semestre; 11,3 in termini reali. Una crescita più intensa rispetto a quanto osservato nel Paese”.

L’edilizia ha fatto registrare un ulteriore sensibile incremento delle ore lavorate (24,9%) e, rileva il rapporto, ha beneficiato degli incentivi fiscali connessi con le attività di ristrutturazione, del buon andamento delle compravendite e dell’avanzamento dell’attività di ricostruzione post-terremoto.

Il miglioramento della situazione sanitaria ha favorito soprattutto i servizi, in particolare quelli turistici. Le presenze, rileva Bankitalia, sono tornate su livelli simili a quelli osservati nel 2019, anche grazie al deciso recupero della componente straniera. L’aeroporto regionale ha fatto registrare flussi di passeggeri mai toccati in precedenza.