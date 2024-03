L'Umbria in vetta: è fra le regioni predilette dai turisti per la Pasqua

L’Umbria si unisce a Veneto, Lazio, Abruzzo, Campania e Calabria come destinazione prediletta per celebrare la Pasqua, alla scoperta del buon cibo e della natura.

Nonostante l’incertezza per il tempo, soprattutto per il giorno di Pasquetta, l’analisi di Agriturist Umbria mostra una trend molto positivo per le festività pasquali. Mentre i pranzi di Pasqua e Pasquetta vedono un grande afflusso, non tutte le strutture registrano il pienone per le camere. Tuttavia, le prenotazioni stanno accelerando, con una tendenza verso il tutto esaurito, specialmente negli agriturismi che offrono anche servizi di ristorazione.

Agriturist Umbria spiega che la campagna rimane la scelta preferita per le vacanze degli italiani, attratti dalle attività tradizionali e dalla possibilità di sperimentare la cultura locale, con un sempre più alto interesse per l’enoturismo e il cicloturismo

Il turismo di ritorno degli italiani che vivono all’estero è notevole e Agriturist fa sapere che ci sono molte prenotazioni da tedeschi per le vacanze di Pentecoste. Per il ponte del 25 aprile/1° maggio, si attendono ulteriori prenotazioni, con un’estate che si preannuncia promettente grazie all’interesse da parte di visitatori del nord Europa e degli Stati Uniti.

Gli operatori turistici restano ottimisti, nonostante la tendenza al last minute tipicamente italiana, e puntano su un’offerta diversificata che include ristorazione, lezioni di cucina, percorsi enogastronomici ed escursioni.