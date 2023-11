Turismo di lusso, le eccellenze alberghiere dell'Umbria incontrano i più importanti buyers internazionali

Sono stati oltre 40 i buyer internazionali del turismo di alta gamma provenienti da Europa, Stati Uniti, Sudamerica e Australia che il 21 e il 22 novembre, al Park Hotel ai Cappuccini di Gubbio, hanno incontrato i rappresentanti di strutture alberghiere di lusso umbre.

Il progetto fa parte dell’edizione 2023 di “Meet the Best”, evento di promozione turistica di alta gamma promosso da Nebe, azienda italiana specializzata nella promozione e comunicazione per l’ospitalità e il turismo luxury.

L’iniziativa è stata organizzata dal Comune di Gubbio con il contributo della Regione Umbria, il sostegno di Fondazione Perugia e con il supporto dalla Sezione Industria del Turismo di Confindustria Umbria.

Si è trattato di un’occasione per far conoscere l’Umbria come nuova destinazione turistica nel panorama dell’ospitalità di lusso a organizzatori di meeting ed eventi, incentive e corporate, wedding planner, agenzie di viaggio e gruppi industriali sempre alla ricerca di nuovi luoghi in Italia meno noti ma altrettanto attraenti.

“L’evento ‘Meet the Best’ è stato un evento di assoluta rilevanza per la promozione turistica della nostra regione e rappresenta una occasione preziosa per far conoscere le straordinarie eccellenze dell’Umbria”. È quanto affermato dell’assessore regionale al turismo Paola Agabiti. ”Il turismo di lusso – ha proseguito - gioca un ruolo fondamentale nella promozione della nostra destinazione e questo appuntamento è certamente uno spazio privilegiato per condividere, a livello internazionale, collaborazioni sinergiche e opportunità concrete tra domanda ed offerta turistica nell’ambito del luxury. Il cuore verde d'Italia, l'Umbria, si presenta come la meta perfetta per un'esperienza di turismo di lusso. Con i suoi paesaggi, il suo ambiente, gli incantevoli borghi medievali e una ricca eredità culturale e storica, la nostra regione è un luogo unico per chi cerca l'eccellenza nel viaggio. Dai raffinati vigneti alla cucina pregiata, ogni dettaglio contribuisce a creare un'esperienza indimenticabile, rendendo l'Umbria la scelta ideale per viaggiatori e turisti di alta fascia provenienti da tutto il mondo in cerca di qualità nell’accoglienza, di bellezza e autenticità. Sono certa – ha concluso Agabiti - che queste giornate di incontro contribuiranno significativamente a consolidare l’Umbria come una delle destinazioni di turismo di lusso più ambite a livello internazionale”.

“È stato davvero un grande piacere e un grande onore avere accolto i partecipanti al Meet the Best Club ha sottolineato il Sindaco Gubbio Filippo Mario Stirati – Parlare di lusso, oggi, credo voglia dire proporre storie autentiche, tradizioni sentite e ancora perpetrate, artigianato di livello altissimo. Gubbio è un luogo dove vivere tutto questo è possibile, non c’è meta migliore per poter raccontare davvero cosa è l’Italia. Ecco perché siamo davvero felici che sia stata scelta la nostra città, e certi del fatto che, ancora una volta, questa preziosissima collaborazione tra privato e pubblico potrà portare risultati importanti per tutti. Gubbio è terra di passioni e di emozioni, è una piccola capitale della cultura: non un museo ma un luogo ricco di vita, di sentimenti, di esperienze. Ringrazio gli organizzatori di Meet the best per averlo capito e per aver scelto la nostra città in mezzo a tante altre perle italiane. Le nostre tradizioni, il folklore, la bellezza dei nostri luoghi, le mani sapienti dei nostri artigiani sapranno rispondere nel migliore dei modi. Si tratta di una scelta che ci inorgoglisce e nel contempo ci mette alla prova: il turismo è per Gubbio non solo una grande opportunità economica, ma anche culturale, che siamo tutti insieme chiamati a cogliere”.

Le strutture umbre che hanno partecipato agli incontri sono state: Altarocca Wine Resort, Borgo Bastia Creti, Borgobrufa SPA Resort, Hotel Vannucci, Le Torri di Bagnara Castles, NUN Assisi Relais & Spa Museum, Park Hotel ai Cappuccini, Posta Donini 1579 | UNA Esperienze, Sina Hotels, Tenuta Fogliani, Unica Assisi Charming House e Valle di Assisi Hotel Spa & Golf Resort.