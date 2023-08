San Sisto, sciopero in difesa del Torrefattore del cacao: "Mantenere la strategicità del sito"

Sciopero contro la decisione di chiudere il torrefattore. La decisione è stata presa dalle segreterie di Fai Cisl e Flai Cgil Umbria e la RSU di Barry Callebaut del sito di San Sisto alla luce di quanto dichiarato da parte dei Responsabili dello stabilimento Barry Callebaut di San Sisto durante l’incontro del 27/07/2023, nel quale è stata confermata l’intenzione di interrompere le attività del torrefattore, al termine dell’assemblea dei lavoratori.

"I lavoratori e le lavoratrici in assemblea, le Segreterie di Fai Cisl e Flai Cgil e la RSU di sito dichiarano lo stato di agitazione e proclamano due ore di sciopero alla fine di ogni turno del giorno 04/08/2023 per esprimere dissenso in merito alla chiusura del torrefattore, dal 1966 simbolo e peculiarità del sito di San Sisto. Si ritiene innanzitutto importante accendere l’attenzione pubblica, della comunità locale e delle istituzioni, sulla questione - si legge nella nota sindacale - Inoltre si chiede maggiore chiarezza alla multinazionale, dalla quale si vogliono risposte in merito ai progetti futuri per mantenere la strategicità di San Sisto".

Lo sciopero è stato proclamato per il giorno 4 agosto 2023 con un presidio di fronte ai cancelli dello stabilimento dalle ore 12 alle ore 14.