Braccia incrociate per le tute blu: metalmeccanici in sciopero

Le tute blu della provincia di Perugia si preparano ad incrociare le braccia lunedì 10 luglio per lo sciopero nazionale dei metalmeccanici di 4 ore, indetto da Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil.

"Le metalmeccaniche e i metalmeccanici anche sul nostro territorio stanno vivendo una condizione economica e sociale molto delicata - si legge in una nota dei sindacati - Sono anni che il nostro Paese vede ridursi la base produttiva e nell'attuale fase di grandi trasformazioni e di processi di transizione ecologica, digitale, energetica e tecnologica, sono mancati da parte della politica e dei governi gli orientamenti e le scelte sui temi del lavoro e dell'industria metalmeccanica".

"È necessario - scrivono ancora Fiom, Fim e Uilm - rimettere al centro il lavoro nell'industria metalmeccanica e impiantistica. La transizione ecologica e digitale si fa con le lavoratrici e i lavoratori, altrimenti si rischia di aggravare la loro condizione già appesantita da pandemia, crisi, instabilità geopolitica e da un'inflazione a livelli record, che erode il potere di acquisto dei salari. Negli ultimi decenni interi settori produttivi sono sostanzialmente spariti dal nostro Paese".

Nella provincia di Perugia sono oltre 15mila le lavoratrici e i lavoratori interessati allo sciopero. "Dalla filiera dell’automotive nell’Alto Tevere alla grande industria aeronautica nel folignate, passando per decine di industrie medio piccole sparse su tutto il territorio, l’industria manifatturiera continua a rappresentare un pezzo fondamentale del nostro sistema produttivo - sottolineano i sindacati - ma questo settore, più di ogni altro, ha bisogno di interventi di politica industriale che ancora non si vedono da parte del Governo e senza i quali si rischiano di peggiorare la condizione economica, industriale e sociale del territorio, già caratterizzate da prospettive di particolare incertezza. Questo è il messaggio che vogliamo mandare con lo sciopero di lunedì, al quale arriviamo dopo decine di assemblee svolte nei luoghi di lavoro, che ci hanno restituito una forte determinazione da parte di lavoratrici e lavoratori a far sentire la propria voce per difendere il futuro del lavoro metalmeccanico nel nostro paese e nella nostra provincia".