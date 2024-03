Umbria, lavoratori dei "giganti" del commercio in sciopero: "Pronti a una nuova mobilitazione"

"Da quattro anni senza un rinnovo del contratto: un danno enorme per le lavoratrici e i lavoratori della distribuzione moderna e organizzata, ovvero delle aziende che fanno capo a Federdistribuzione. Non piccoli negozi, ma giganti del commercio. E oggi i dipendenti di questi grandi marchi, con fatturati da capogiro, hanno incrociato le braccia, anche in Umbria". Ad annunciarlo i sindacati - Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, - hanno dato vita a due presidi di protesta, il primo a Corciano e il secondo a Terni, "ai quali hanno partecipato centinaia di lavoratrici e lavoratori".

“Con un'inflazione a due cifre e il contratto fermo al 2019 - hanno spiegato i sindacati - i dipendenti di queste aziende hanno perso qualcosa come il 17% del loro potere d’acquisto. Ma Federdistribuzione, a differenza di tutte le altre associazioni datoriali di settore che hanno rinnovato i loro contratti, si ostina a non voler riconoscere un giusto adeguamento salariale, se non scambiandolo con ulteriore precarizzazione e flessibilità del lavoro”.

I sindacati sottolineano infatti “l’irresponsabilità di Federdistribuzione” nel presentare “svariate richieste finalizzate a sabotare diritti e garanzie attualmente contenute con Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e che le lavoratrici ed i lavoratori della distribuzione commerciale hanno raggiunto a costo di sacrifici e di lotte nel corso degli ultimi decenni”.

Le organizzazioni sindacali annunciano che, “in mancanza di una reale disponibilità di Federdistribuzione a riaprire la trattativa, nelle prossime settimane la mobilitazione proseguirà con ulteriori scioperi e mobilitazioni”.