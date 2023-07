Saldi estivi 2023, le date ufficiali: quando iniziano e quanto durano gli sconti

Saldi estivi, ci sono le date ufficiali. "Le vendite di fine stagione estiva si terranno dal 6 luglio al 3 settembre 2023, come deliberato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che all’unanimità ha deciso di posticipare, per l’anno in corso, la data di inizio dei saldi estivi, come richiesto dalle principali associazioni di settore", annuncia l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Michele Fioroni, dopo l’approvazione della delibera della giunta regionale.