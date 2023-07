Rimborsi banche ex ETRURIA, adesso si complica l'iter. "Pochi giorni per presentare i documenti"

Riceviamo e pubblichiamo la nota del sindacato consumatori a riguardo della liquidazione dei risparmiatori azionisti ammessi dell'ex Etruria al rimborso. Ecco come fare e le difficoltà rilevate.

***************

di Federconsumatori Umbria

Con la recente conversione in legge del D.L. 51/2023 Decreto Omnibus – art. 4, commi da 3-bis a 3-quater- prende ufficialmente avvio l’attività di liquidazione in favore dei soli risparmiatori azionisti già ammessi al rimborso in prima istanza dell’ulteriore quota del 10% di indennizzo.

Solo nel caso in cui l’IBAN sul quale è stata accreditata la precedente quota di indennizzo sia variato, il risparmiatore, entro e non oltre il 31 luglio 2023, deve comunicare il nuovo IBAN seguendo scrupolosamente le istruzioni operative solamente oggi pubblicate sul sito ufficiale Consap FIR.

Si precisa che dovranno seguire scrupolosamente le predette istruzioni operative solamente: gli aventi diritto/beneficiari già censiti che hanno modificato l’IBAN sul quale hanno ricevuto il pagamento della precedente quota; i nuovi beneficiari non censiti (subentrati per effetto di successione/accordo giudiziale o contrattuale). In tutti gli altri casi il rimborso sarà effettuato automaticamente sulle coordinate bancarie degli azionisti utilizzate per l’accredito della prima quota di indennizzo.